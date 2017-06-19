Büyüme yüzde 5 olmuş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümüş. Ekonominin büyümesinden memnun olmayacak kimse yoktur. Biz de ülkemiz ve milletimiz adına mutlu olduk.

Ekonomist değiliz. Ancak anlamadığımız şey enflasyon yükselirken, işsizlik rakamları her ay daha fazla artarken büyümenin nasıl arttığı… Asgarî ücret açlık sınırının altında iken, memur maaşlarına yılbaşında yapılan zam ilk üç ayda erirken Türk ekonomisi yüzde 5 nasıl büyüyor, anlamadık gitti.

Bu büyüme enflasyonun düşmesine, hayat pahalılığına, açlık ve yoksulluk sınırına bir faydası olacaksa sevinelim de, görülen o ki hiçbir faydası olmuyor.

Ya da şöyle soralım: İşsizlik yüzde 13 iken (genç işsizlerde yüzde 21.3), açlık sınırı asgarî ücretin üzerindeyken, enflasyon iki haneye çıkmışken, ekonominin büyümesinin bir anlamı var mı?

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BU ISRAR NİYE?

Torba tasarı içinde yer alan bir düzenleme ile zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına imkân sağladığı gerekçesiyle 2002 yılından beri 7 kez Meclis’e gönderilen madde 7 kez geri çekildi. Geçen hafta Komisyona geri gönderilen tasarı maddesi, komisyon tarafından tasarıdan çıkarılmıştı…

Ancak… Şimdi de “zeytinlik işine AB ayarı” adı altında yeni bir hazırlık içine girildiği söyleniyor. Komisyona çekilen, sonradan da tasarıdan çıkarılan düzenleme Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Bu sefer Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların katılımıyla Avrupa Birliği kriterleri ile Türkiye’nin kendine özgü koşulları dikkate alınarak hayata geçirilmesi plânlanıyormuş. Sektör yetkilileri Bakan Faruk Çelik’le bile görüşmüşler… (Karar, 15.6.2017)

Bunları görünce insanın aklına ilginç sorular geliyor.

Tasarı yanlışsa neden 7 kez getiriliyor, eğer doğruysa neden geri çekiliyor? Bir de bu ısrar niye?

Bakalım, 7 kez kazanan millet bu seferde kanacak mı, yoksa lobiler başlattıkları işi bitirecekler mi?

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GÜNDEMDE YOK, AMA…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin “bedelli askerlik”le ilgili sorularını cevaplandırırken, “Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var” diye bir açıklama da bulundu.

Millî Savunma Bakanı Fikri Işık da bedelli askerlik konusunda Millî Savunma Bakanlığı cephesinde yeni bir gelişme olmadığını belirtirken, “Harp cephesinde yeni bir gelişme yok” demiş.

Aslında, “Kabinenin gündeminde yok” denilirken, “Bu düzenlemenin hiç gelmeyeceği anlamına da gelmez. Yani, gelebilir de” anlamı çıkarılabilir. Bakan Işık’ın sözünden de bu anlam çıkabilir. Bu yüzden bu tartışma sürüp gidecek. Buradan ekmek yiyenlerde çok olacaktır.

Bu tartışma “bedelli yok” diyene kadar devam edecek gibi görünüyor. Gerçi geçmişte, parası olanla olmayan arasında ayrımcılık olacağı için “bedelli askerlik” diye bir şeyin kesinlikle olmayacağı söylenmişti, sonrasında da iki sefer bedelli çıkmıştı, ama neyse…

Bu tartışma daha çok su götürür. Bir parti yetkilisinin eşinin bir sözüyle başlayan bu tartışma başka bir eşin sözleri ile yine gündeme gelebilir. Bedelli bekleyenler tetikte olsun…

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NAZİK TAVSİYENİZ İÇİN…

Sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımlarla gündemde olan, bazen gelen tepkilerden bunaldığını da yine sosyal medyadan paylaşan Burhan Kuzu, bu hafta yine iki paylaşımı ile gündem oldu.

Bunlardan birisi Batman’ın Kozluk İlçesi’nde teröristlerce şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmen için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı mesajı paylaşmasıydı. Söz konusu tweeti Kılıçdaroğlu’ndan almadığını Sinan Çiftçi’den aldığını söyleyip kendini savunmaya kalksa da Kuzu’nun bu paylaşımı günlerce konuşuldu.

İkinci gündem olduğu konu da İngiltere’deki seçimlerin ardından sosyal medyada paylaştığı yorum oldu. “2010’dan beri neredeyse koalisyonlara kayan İngiltere artık parlamenter sistemden başkanlık modeline geçmek zorunda kalacak. Başka çare yok” derken Kuzu’ya cevap İngiltere Büyükelçisi Richard Moore yine sosyal medyadan verdi: “Nazik tavsiyeniz için teşekkürler. Ama sanırım yüzlerce yıllık geçmişi olan parlamenter sistemimizi ve anayasal monarşimizi sürdüreceğiz.”

Kuzu, Kılıçdaroğlu’nun “adalet yürüyüşü” ile ilgili bir hukukçu olarak, “Kemal Bey yürüyor, ama ayakkabısı da maşallah Skechers marka en gözde Amerikan malı. Ben genelde ayağa değil de başa bakarım, ama. İhbar geldi de...” diyerek bir tweet attı.

Dedik ya Burhan Hoca attığı tweetlere gelen cevaplara üzülse de bir şey paylaşmadan duramıyor… Bize de yazacak bir şeyler çıkıyor.