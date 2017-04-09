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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Camiler ibadet yeridir!

Mehmet KARA
09 Nisan 2017, Pazar
Referandumdaki ‘evet’ ve ‘hayır’ tercihleriyle ilgili değişik faaliyetler yapıldı, ama en çok dikkat çeken insanların bir araya gelerek bu iki kelimeyi oluşturacak şekilde dizilmeleri oldu.

İlk bakışta göze hoş gelen ve gergin ortamı bir nebze olsun unutturup tebessüm ettiren bu görüntülerden birisi ise hiç yakışmadı.

Anadolu’da bir camide bir araya gelen 12 kişi “evet” yazısını oluşturmuşlar. Dinin siyasete alet edilmesinden bu ülke büyük zarar görürken camide böyle bir görüntü verilmesi elbette tepki çekti. Çünkü, camiler siyaset propagandasının yapıldığı yerler değildir ve olmamalıdır.

Müslümanlığın kutsal mekânları olan camilerimiz ibadet yerleridir. Ve öyle kalmalıdır. Buna da azamî dikkat edilmelidir.

Diğer yandan, bir bakan yardımcısının “Allah için evet inşallah” yazısıyla ‘evet’ propagandası yapması da hiç yakışık olmamıştır.

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‘HAYIR ÇIKTIĞINDA OLACAKLAR’ (!)

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun önceki yıl AKP’nin tek başına iktidar olamadığı Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından “millet kaosu seçti” şeklindeki sosyal medya paylaşımı epey tartışılmıştı. Başkanlık konusu gündeme gelince de, Kuzu, “Benim sloganım şu; ya başkanlık ya pişmanlık…” diyerek yine tarihe not düşmüştü!

Referandum yaklaşırken, AKP İstanbul Milletvekili Kuzu, yine veciz bir paylaşımda bulundu: “16 Nisan referandumunda evet çıktığında ülke yeniden doğmuş gibi dinamizm kazanacak, hayır çıktığında olacakları hiç düşünmek istemiyorum…” demiş Kuzu…

Düşünemediği “olacaklar” nelerdir bilemeyiz, ama bu paylaşıma ne söyleyeceğimizi bilemedik… Bir nevi tehdit mi, yoksa gerçekten de bilmiyor mu, biz karar veremedik. Siz ne dersiniz?

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ALDANAN, ALDATAN…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “15 Temmuz örtülü darbedir” şeklindeki sözlerini tenkit ederken, “Örtülü darbeyse dosyayı ortaya koy... Siyasî hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız” diye konuşuyor.

Tabiî Erdoğan bu cümleleri söyleyince önceden söylediği “aldanan” ile “aldatan”la ilgili sözleri hatırlata geldi ve arşivlerden bu konuda sarf ettiği cümleler ortaya çıkarıldı. Bu söylemine devam eder mi, bilinmez ama söylemeye devam ederse de önceki sözleriyle birlikte değerlendirilmeye devam edilecektir…

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“BUNA SOL HÜKÜMETİ DENSE YERİDİR!”

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında anılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sosyal medyada mezar başında duâ ederkenki resimleri de dikkat çekti.

Merhum Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in AKP’ye geçiş macerası herkesin malûmu. Davutoğlu hükümetinde bakanlığı kabul edince partisinden ihraç edilmiş, 1 Kasım seçimlerinde de AKP’den milletvekili seçilmişti. Şu anda Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

MHP ile kavgalı olmasına rağmen anayasa değişikliğinde AKP ile MHP’nin “evet ortaklığı” enteresan bir durumu ortaya çıkardı.

Medyaya Erdoğan, Yıldırım ve Türkeş’in kahkahalarla gülen bir fotoğrafı yansıdı. Kimse ne olduğunu bilmezken, Gazeteci-Yazar Abdulkadir Selvi bunun sebebini Türkeş’le konuştuktan sonra öğrenmiş.

Ankara’daki miting de geçen olayda “tören anısına imzalanan” kartona hem Yıldırım hem de Türkeş sol elle imza atınca, Erdoğan, “Ooo... Herkes solak. Bunlarla işimiz var” demiş. Tuğrul Türkeş bunun üzerine lâfa girmiş. “Ooo... Bu daha ne ki. Bizden başka Numan Kurtulmuş ile Nabi Avcı’da solak” karşılığını vermiş. Erdoğan’da “Yapma ya” demeye kalmadan espriyi patlatmış ve “Buna sol hükümeti dense yeridir” demiş.

Artık buna “sol hükümeti” mi, “solak hükümeti” mi denir? bilemedik. Cumhurbaşkanı “sol hükümeti” yakıştırmasını yapmış. Biz de ilginç bulduğumuz bu kulisi paylaşalım istedik.

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