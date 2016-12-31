"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Can sıkıcı bir yılı bitirirken

Mehmet KARA
31 Aralık 2016, Cumartesi
Acısıyla, tatlısıyla 2016 yılını bugün bitiriyoruz, yarın yeni bir yıla giriyoruz.

2016 yılı için “tatlısıyla” diyemiyoruz, çünkü ülke ve millet olarak birçok acılar yaşadık. Genel olarak baktığımızda geçtiğimiz yıl “sıkıntılı ve kötü” bir yıl oldu, “tatlı” kısmı çok azdı.

2015 yılında yapılan Haziran seçimlerinin ardından Suruç’la başlayan terör maalesef 2016 yılında da artarak devam etti. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde terör saldırılarında, bombalı eylemlerde binleri geçen insan vefat etti. Şehitlerimiz oldu. Güneydoğu’dan, Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde askerimizin bulunduğu Suriye’den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı.

En yakın zamanda İstanbul ve Kayseri’de yaşanılan terör saldırılarında şehit olan askerlerimiz ve polislerimizin acıları yüreklerde iken, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin bir suikast sonucu öldürülmesi terörün kara yüzünü ve can yakıcılığını bir kez daha ortaya koydu.

* * * 

Yeni yıla yeni oluşmuş bir parlamentoda liderlerin birbirlerini ziyaret etmesiyle başlayan “yeni anayasa yapma süreci” ile başladık. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlığında her partiden 3 milletvekilinin olduğu Anayasa Mutabakat Komisyonu ancak 3 toplantı yapabildi.

“Boşuna boşuna avara kasnak gibi dönen duruma girmekteyiz. Bu komisyon bitti” diyen Kahraman’ın sözüyle biten komisyonu tıkayan başkanlık sistemi oldu.

49.5 OY ALAN BİR BAŞBAKAN GÖREVİ BIRAKTI

Siyasî olarak 2016 yılının en önemli olayı AKP’de genel başkanı dolayısıyla da Başbakan’ın olağanüstü karar alıp kongreye gitmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT müsteşarının milletvekili adayı olması, çözüm süreci gibi sebeplerden dolayı “görüş ayrılığı” yaşayan Ahmet Davutoğlu, partinin en üst organında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla “olağanüstü kongre”ye gitme kararı aldı. Mayıs ayında yapılan AKP 2. Olağanüstü Kongre’de genel başkanlığa Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım seçildi.

1 Kasım 2016 seçimlerinin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçmişken, AKP’nin en fazla oyu alan Davutoğlu’nun görevi bırakması bu yılın en önemli olaylarından biriydi. “Eskilerin bir sözü vardır. Yoldan çok yol arkadaşları... Ben yol arkadaşlarımın benimle olduğundan emin olmak isterim” diyen Davutoğlu’nun bu gidişi akıllarda kalırken, siyasî tarihimizde yüzde 49.5 oy alan bir partinin genel başkanının kongreye gitmesiyle tarihe geçti.

* * *

Davutoğlu’ndan görevi devralan Binali Yıldırım Başbakan olduktan sonra söylediği “düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı arttıracağız” sözünden sonrada başta Rusya ile uçak krizi ve İsrail ile Mavi Marmara krizi olmak üzere dış politikada büyük değişiklikler oldu. Suriye politikalarındaki değişiklik de göze çarptı.

15 TEMMUZ KANLI DARBE TEŞEBBÜSÜ

Daha sonra “Bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi” diyecek olan Binali Yıldırım’ın yaklaşık 7 aylık başbakanlığı döneminde yaşanan demokrasimiz açısından yaşanılan en büyük olay da 15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe teşebbüsüydü.

Ordu içindeki bir takım asker üniformalı, demokrasi düşmanı darbeciler milletinin üzerine ateş açtı, Meclis’i, emniyeti, cumhurbaşkanlığını bombaladı, sivilleri, askerleri, polisleri şehit etti.

O tarihten sonra OHAL ilân edilirken, onbinlerce memur ihraç edildi, yine onbinlerce kamu çalışana açığa alındı. Gözaltılar, soruşturmalar, tutuklamalar o tarihten bu yana devam ediyor. Yıl biterken de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılamalar başladı. 2017 yılı da bu yargılamaların gündemde olduğu bir yıl olacak. Şüphe yok ki, bu yargılamalar Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak…

2017’YE GİRERKEN

Bir kısmını özetleyebildiğimiz bu gelişmeleri bir yılda yaşadık. 

Yıllar sonra “2016 yılını nasıl bilirdiniz?” diye sorulduğunda milletin büyük bir kesimi “kötü bilirdik” cevabını vereceği bir yıl yaşadık…

Geçmişe dönüp baktığımızda her geçen yıl bir önceki yılı aratır oldu. Ümit ediyoruz ki, 2017, 2016’yı aratmaz.

2017, dünyaya ve ülkemize barış, huzur, özgürlük ve demokrasinin yerleştiği, insanların ayrıştırılmadığı, ötekileştirilmediği, kutuplaşmanın olmadığı, acıların, sıkıntıların bittiği bir yıl olsun.

Duâmız, 2017 yılının huzura, kardeşliğe, mutluluğa vesile olmasını temenni etmek olsun…

Okunma Sayısı: 1431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

    İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

    Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

    Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

    Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

    Liderlerden yılbaşı mesajları

    Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

    Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

    Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

    Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

    Obama, gizli Müslüman mı?

    2017'nin ilk haftasına dikkat!

    Trump'tan Putin'e övgü

    Ateşkes bozulmasın

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

    ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

    Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadrolar boşalırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son taktik: Din cephesinden vurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür dakikaları bir bir geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
    Cevher İLHAN

    Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ateşkes bozulmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
    Genel

    Obama, gizli Müslüman mı?
    Genel

    Tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.