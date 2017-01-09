Değişiklik teklifi görüşmeleri başlarken...

AKP’nin, MHP’nin desteği ile gündeme getirdiği anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık modeli ile ilgili çok fazla itiraz var. Cumhurbaşkanının aynı zamanda partisinin genel başkanı olması, yargıda üyelerin büyük kısmını seçmesi, milletvekili adaylarını belirlemesi, bakanlar kurulunu ataması, Meclis’i fesih etme yetkisi gibi konularda itirazlar yapılmaya devam ediliyor. Ama AKP ve MHP bu şekliyle geçirmekte son derece kararlı ve azimli görünüyor.

Tasarı Komisyonda görüşülürken AKP içinden itirazlar gelmiş, 21 maddelik tasarı 18 maddeye inmişti. Genel Kurul’daki görüşmeler öncesi Başbakan Yıldırım yine partisine mensup milletvekilleri ile basına kapalı görüşmüştü. Bu toplantıda itirazlar oldu mu, bilemiyoruz. Bunu genel kuruldaki görüşmelerde AKP’nin vereceği önergelerde göreceğiz. Anayasa değişiklik teklifi 39 milletvekili bulunan MHP’de çatlaklara sebep olurken, şimdiden 6 milletvekili “red” oyu kullanacağını açıkladı. Bu sayının artacağı söyleniyor. Asıl merak edilen görüşmeler ve sonrasındaki oylamalarda AKP’li milletvekili arasında “red” oyu kullanacakların çıkıp çıkmayacağı…

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TAKVİM İŞLERSE YILDIRIM’IN SÖZÜ NE OLACAK?

AKP Genel Kurul’da anayasa değişikliği teklifinin 11-15 gün arasında süreceğini tahmin ediyor. Buna göre 20 Nisan gibi Meclis’te kabul edilmesi düşünülüyor. Ay sonuna kadar da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalarsa, 60 gün içinde referandum yapılması gerekiyor. Bu da Mart sonu ya da Nisan başına denk geliyor.

Malûmunuz OHAL 19 Nisan’a kadar da uzatıldı. Bu durumda, Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği ve OHAL hakkında, “Referandum olması halinde, elbette kimseye, ‘OHAL altında seçime gidildi… OHAL şartlarında referandum yapıldı’ gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum” demişti.

Bu durumda Başbakan Yıldırım’ın sözü ne olacak?

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YANLIŞLARLA DOLU İTİRAFI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Baştan beri Suriye politikasının büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım. Tabiî ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz. Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” demiş.

Kurtulmuş bunu söylerken, Suriye politikasının yanlışlığını Türkiye üzeriden mi, yoksa diğer ülkeler üzerinden mi kastettiğini bilmiyoruz, ama yaygın kanaat Türkiye’nin politikasının yanlışlığı olduğundaydı.

Kurtulmuş daha sonra bu sözünü, “Bütün uluslar arası camiayı da katarak söylüyorum, Suriye’de uygulanan politika yanlıştı” diye düzeltme gereği hissetti. Ancak ilk konuşmasında söylediği “Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz” cümlesi de orta yerde duruyor.

14 yıldır iktidarda olan AKP’de “Suriye ile yaşanın yanlışlar”a cevap vermesi gerekenler bakalım bu konuda ne söyleyecek, ya da söyleyecekler mi?

Rusya, İsrail, hatta Mısır politikalarının yanlışlığı, bu ülkelerle yapılan yakınlaşma, uzlaşma politikaları ile giderilmeye çalışılırken bakalım Suriye politikasında nasıl bir gelişme yaşayacağız…

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ÜST MÜ, ORTAK MI?

Uzunca bir süreden beri “üst akıl” ifadesini sıkça duyuyoruz. “Üst akıl” denilirken bazen bir ülke, bazen de bir kişi kastedilir. İsmi yazılmasına sakınca görülenler ya da tam olarak ispat edilemeyenler için kullanılan bu “üst akıl” ifadesi bir bakıma “karanlığı” ifade ediyor.

Darbe yerine demokrasi, üst akıl yerine ortak akıl ifadelerini kullansak güzel olacak…

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OHAL SAKALI!

Olağanüstü Hal’in MGK’da ve bakanlar Kurulunda görüşülmeden kâğıt üzerinde imzaların alınmasından sonra Meclis tarafından uzatılması CHP’li Aytuğ Atıcı’yı da etkiledi.

“Nasıl mı etkiledi?” anlatılım…

OHAL’in ilân edildiği 20 Temmuz’dan beri sakal uzatan Atıcı, “OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim” demişti. O tarihten bu yana da sakalına hiç dokunmayan Atıcı’nın sakalı epey uzamış görünüyor.

OHAL 3 ay daha uzadığına göre Atıcı’nın “OHAL sakalı” da epey uzayacak gibi görünüyor. Bu durum geçmişte kravatını beline bağlayan bir milletvekilini hatırlattı.