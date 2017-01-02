Erdoğan neden üzgün?

AKP’nin 14 yıllık iktidarlarında başarısız olduğu alanlardan birisinin hep eğitim olduğu söylenir.

Tek parti iktidarında 6 bakan değişikliği yapılması da buna delil olarak gösterilir. Her bakan yeni bir sistem getirdiği için eğitimin sorunları bir türlü çözülemiyor.

Hükümetin eğitim politikaları eleştirildiğinde yetkililer tarafından eleştiriler hep haksız bulunurdu! Ama bu sefer bunu öyle biri söyledi ki, buna itiraz edecek ne başbakan, ne de Millî Eğitim Bakanı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamaktan üzgünüm. Biri eğitim, diğeri kültür sanat… Diğer alanlarda olduğu gibi kültür sanatta da üzülerek söylüyorum kopya çektik, kötü taklitler yaptık. Kültür ve sanatta olmazsanız kendinizi camdan çelikten kuleler içinde bulursunuz. Bunu yapanlar bize sadece ‘para para para’ diyor” dedi.

Bakalım bundan sonra eğitim ve kültür alanında kopya çekmeye son verilecek mi?

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BASININ “EN ÖZGÜR” OLDUĞU DÖNEM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara Temsilcileriyle buluşmuş! “Buluşmuş” diyoruz önceki toplantıya dâvetli olduğumuz halde bu toplantıya Yeni Asya’nın dâvet edilmemesinin sebebini bilmiyoruz. “Akreditasyon mu, yoksa ihmal mi?” bunun cevabını basın bürosundan bekliyoruz…

Toplantıda gündemdeki yeni anayasa, terör, OHAL gibi birçok konuya cevap verirken, Kılıçdaroğlu’nun bir soruya karşılık verdiği cevap dikkatimizi çekti.

“2002 öncesinde basın özgür müydü?” sorusuna, “Türkiye’de medyanın en özgür olduğu dönem Demirel’in başbakanlık yaptığı dönemdir” diye cevap vermiş Kılıçdaroğlu…

Bunu da buraya not edelim…

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“MHP SİLİNİR” Mİ?

Anayasa ve Başkanlık denilince ilk akla gelen AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu’dur.

Başkanlık sistemini hiç gündemden düşürmeyen Kuzu, geçmişte anayasa komisyonu başkanlığı yaptı. Hep Meclis Başkanı ya da bakan olmak istedi, bunu dillendirmesine rağmen bir türlü bu görevlere getirilmedi.

MHP ile yapılan sistem değişikliği görüşmelerinde de yer almadı. Bu konuda kitapları olan Kuzu, şu anda televizyonların aranılan ismi…

Kuzu’nun bir özelliği de yaptığı sivri çıkışlar. O anda söylenmemesi gereken bazı şeyleri söylemesiyle dikkat çeker. Geçtiğimiz günlerde bir televizyonun canlı yayınında referandumdan geçecek sistemin “iki partili olacağı”nı açıklayınca dikkatleri üzerine çekti. “Aslında onu söylemek istemedim, kastım şuydu” dese de bu sözü kamuoyunda şöyle yansıdı: “Şu anda iki parti olacaksa, AKP ve CHP olur. MHP kapanır…”

Burada asıl dikkati çeken MHP’nin buna cevap vermemesi oldu..

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“RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR ATATÜRK’TÜR!”

Bu sözler bir süredir gündemden hiç düşmeyen Celal Kılıçdaroğlu’na ait. AKP’ye üye olacağını açıklayan Celal Kılıçdaroğlu, bu çıkışlarından sonra CHP Disiplin Kurulu’na verilecekken partisinden istifa etmişti.

AKP’ye geçmeden önce de Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayan Celal Kılıçdaroğlu’nun sözleri ise enteresan. “Sevgili abiciğim sen bir CHP Genel Başkanı olabilirsin, fakat Atatürk koltuğuna oturan şu andaki Recep Tayyip Erdoğan bir Atatürk’tür!” ifadesi dikkat çekti.

Ne diyelim Celal Beye yeni partisi hayırlı olsun. Yeni partisine geçtikten sonra da bu çıkışlarına devam eder mi, yoksa yeni partisine geçince durulur mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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NE KADAR BÜYÜSEN DE…

Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in arasını açtı. “Sürpriz” bir kararla istifa eden ATO Başkanı Salih Bezci’nin yerine iki aday vardı. Bu adaylardan birisi de Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’ti. Seçimi Gürsel Baran kazandı, Gökçek seçimi kaybetti.

Gökçek seçimlerin üzerinden yaklaşık üç hafta geçtikten sonra Hisarcıklıoğlu’nu suçlamaya başladı.

Bu tartışmayı görünce aklımıza, “Ne kadar büyüsen de, büyük bir odaya başkan adayı olsan da bir babanın çocuğu gözünde hiç büyümüyor” cümlesi takıldı… Annem bu duyguyu bana çok hissettirir…