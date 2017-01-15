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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Gazeteciler Günü vesilesiyle…

Mehmet KARA
15 Ocak 2017, Pazar
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün üzerinden 5 gün geçti.

Gün dolayısıyla iki dâvete katıldık. Gazetelerin Ankara temsilcilerinin dâvetli olduğu programlardan birisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun programıydı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’ndan sonra BBP Genel Başkanı olan daha sonrada Ahmet Davutoğlu hükümetinde Kültür Bakanlığı yapan Topçu ile program çok samimî bir ortamda geçti.

Topçu’nun verdiği “sağduyu mesajları” önemliydi. Sohbet havasında geçen programda anayasa değişikliği konusunda “fırsat siyaseti” yerine “feraset siyaseti”, “negatif siyaset” yerine “pozitif siyaset” yapmanın önemini anlatırken, husûmet ve kavgayı arttırmanın kimseye bir yarar getirmeyeceğini söylemesi de önemiydi.

Anayasa değişikliği konusunda Topçu hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kurumların yeniden ihyası ve tamiratı değil, devletin sil baştan resetlenerek yeniden formatlanmasının gerekliliği üzerinde durdu. Kurumların çürüdüğünü ve hantallaştığını söyledi. Sivil, insan öncelikli, milleti esas alan yeni bir anayasanın yapılması zaruriyetinin altını çizdi.

Topçu’nun programı insanların birbirini anlamadığı, konuşamadığı, sağlıklı tartışamadığı bir dönemde geniş katılımla yapıldığı için önemliydi.

Programdan sonra vedalaşırken, Kültür Bakanlığı döneminde Risale-i Nur’ların devlet tekeline alınması ve bandrol verilmemesi döneminde süreci başlatıp bandrol verilmesine varan süreç için tebrik ve teşekkürlerimizi sunduk, kendisinin de bundan memnun olduğunu gözlemledik.

***

Bir diğer dâvet de BBP’nin şimdiki genel başkanı Mustafa Destici’nin programı oldu. 2016 yılının değerlendirdiği toplantıda Destici’nin şikâyeti de insanların birbirini “dinlememesi” oldu.

Terör, ekonomi, eğitim gibi konulara temas eden Destici’ye Meclis’te görüşülen 18 maddelik anayasa değişikliği teklifini sorduğumuzda geniş bir konsensüsle yapılamaması, istişarelerin yapılmadan anayasa değişikliğine gidilmesinin yanlışlığına temas etti.

Yeni sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapılamamasının sebebini açıklarken şu dikkat çekici ifadeyi kullandı: “1983 yılından bu yana ülkemizi yönetenler milletimize hep yeni, sivil demokratik bir anayasa sözü verdiler, ama yapmadılar. Bir kısmının eline imkân geçti yapmadı, bir kısmının da eline imkân geçmediği için yapamadı. 15 yıldır iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu elde etti. Referandumla değiştirecek çoğunluğu elde etti. Uzlaşarak değiştirecek çoğunluğu da elde etti. Ama yapmadılar...”

Destici’nin bu yerinde sözlerinden sonra insanın aklına geliyor. Yeni bir anayasayı yapma imkânları varken neden yapmadılar ya da neden 18 maddelik böyle bir değişikliği gündeme getiriyorlar?

***

Gazeteciler Günü dolayısıyla olumlu bir mesaj paylaşana rastlamadık. Gazetelere, gazetecilere baskıların olduğu, özgür olmadıkları, haberleşme özgürlüğünün olmadığı, işsizlik oranının yüzde 20 ile en yüksek gazeteciler de olduğu, özetle de gazetecilerin “mutsuz ve buruk” olduğu söylendi.

Yine, 150’ye yakın gazetecinin hapiste olduğu ifade ediliyor. Bunların suçlu olup olmadığına elbette yargı karar verecek. Ancak, bu insanların birçoğu 5-6 aydır cezaevinde tutuklu... Birincisi, bu gazeteciler için tutuksuz yargılama yapılamaz mıydı? İkincisi de, “kaçarlar” deniliyorsa bu kadar geçen sürede neden hâlâ iddianameleri hazırlanmadı?

Bir Gazeteciler Günü de böyle geçti.

Basın hürriyetinin en kâmil mânâda yaşandığı, gazetecilerin özgürce görüşlerini ifade edebildiği 10 Ocak’lar temennisiyle… “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla gerek arayarak, çiçek göndererek, gerekse programlarına dâvet ederek “günümüzü” tebrik edenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz…

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