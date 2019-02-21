Gerçekleri yazan gazete: Yeni Asya

Kutuplaşmaların sınırları aştığı, insanların birbiriyle konuşmaya dahi korktuğu, korku ikliminin her alana yayıldığı, insanların ötekileştirildiği, seçime giderken partilerin birbirlerini “hain” ilân ettiği, siyaset yüzünden ailelerin birbirlerine küstüğü, eleştirinin hakaret olarak kabul edildiği, gazetelere akreditasyonun “olağanlaştığı” bir dönemden geçiyoruz.

Televizyonların yaygınlaşması, internetin gelmesiyle sosyal medyanın hayatımızın içine girdiği, artık her haberin, yorumun cep telefonlarından takip edilebildiği, yazılı basının “artık miadının dolduğu”nun söylendiği bir ortamda, ilânları tehditlerle kesilen yazılı basın, yayınlarını zor şartlarda devam ettirirken, diğer yanda yaptığı yayınlar sayesinde devlet desteğini, ilân kaymağını yiyen bir başka medya ile karşı karşıyayız.

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İşte, bugün okuyucusunun desteği arkasından hiç eksilmeyen, okuyucu ile yayın hayatını sürdüren, hiçbir zaman devlet desteği almayan, vermek istendiğinde dahi elinin tersiyle iten Yeni Asya bugün 50. yaşını kutluyor.

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasından bu yana tam 50 yıl geçti. Bugün tamı tamına 17 bin 641. nüshasını okumaktayız. Bu 50 yılda Yeni Asya’nın ne badireler atlattığını anlatmaya gerek yok. Darbelerde, ara dönemlerde yapılan baskılar her zaman olduğu gibi bugünde farklı şekilde devam ediyor.

Yeni Asya bütün bunlara rağmen tavizsiz istikrar çizgisinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Adaletten, hürriyetlerden, haktan hukuktan, insan haklarından bahsetmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Haklı dâvâsında dik duruşunu her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecektir inşaallah. 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başladığı günden beri olduğu gibi bugünde sağduyunun ve vicdanın sesi olmuş, müsbet hareket düsturunu şiar edinmiştir. Bu duruşuyla hem milletin nezdinde, hem de basın dünyasında örnek olarak gösterilmiş ve takdir toplamıştır.

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Hakikatlerin geç de olsa ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır. Yeni Asya’nın çizgisi de öyledir. Tıpkı, şimdilerde olduğu gibi birileri tarafından anlaşılmakta zorlanılırsa da er ya da geç haklılığı ortaya çıkmıştır. Tirajıyla ters orantılı şekilde “Yeni Asya ne diyor?” diye bakılan gazetenin adıdır Yeni Asya. Yıllardır Yeni Asya’yı “görmezden gelenler”in bugünlerde “iyi ki varsınız” demelerinin sebebi de budur işte..

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hürriyetten, demokrasiden yana, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya, hürriyetçi, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer vermeye, dengeli, radikalizme prim vermeyen, doğru bildiği hak yolda yayın hayatını sürdürmeye, milletin değerlerine saygı duymaya, doğruyu söylemeye, ailelerin rahatça elini alabileceği bir yayın yapmaya, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir inşaallah...

Yeni Asya, masuma masum, zalime zalim, haklıya haklı, haksıza haksız diyebilen ekonomide, eğitimde, sağlıkta yaşanan sıkıntıları, adaletsizliği, yani gerçekleri söylemeye devam edecektir. Çünkü, yaşadığımız dönemde gerçekleri anlatabilen gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, en başta sayılan ve hakkı teslim edilen gazetenin adıdır YENİ ASYA...

İyi ki varsın Yeni Asya...

Hizmet dolu daha nice yıllara…

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YENİ ASYA’YI NASIL TARİF EDİYORLAR?

Son olarak, değişik zamanlarda konuştuğumuz, gerek siyasetçiler, gerek sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin “Yeni Asya’yı nasıl gördükleri”ni şöyle özetleyebiliriz:

“Özgürlükçü, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir. Demokratikleşme yolundaki ısrarlı takibini sürdürür. İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur. İnandıklarını haykırmaktan geri durmaz. İlkelidir. Sağduyulu ve objektif habercilik yapar. AB sürecine destek verir. İslâm’ın doğru yorumlanmasına büyük katkı sağlar. Mânevî değerlere bağlıdır. Doğrunun gür sesi olmuştur. İnsan haklarını her zaman savunmuştur. Tiraj kaygısı gütmeden, provokatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Çok önemli bir misyon gazetesidir. Popülizme sapmadan yıllardır ilkeli bir mücadeleyi yürütüyor. Dik duruşu örnek alınmalı…”