Halep biterken neredesin ey dünya?

İnsanın nutku tutuluyor, kelimeler boğazında düğümleniyor. Halep’te 4-5 kilometrekarelik bir alana sıkışan çoğu çocuk, kadın ve yaşlıdan oluşan masum Suriyeliler, kıt imkânlarıyla dünyaya sesleri duyurmaya çalışıyor, yardım çığlıkları atıyor.

İlâç yok, gıda yok, su yok, ev bark yok. Hastaneler, camiler bombalanıyor. Yaşlı bir Haleplinin yardım çığlığına sessiz kalan dünya, insanlık ölüyor neredesin?

“Biz Halep’te ölüyoruz! Biz açız! Çocuklarımız kesiliyor! Kadınlarımız çöktü! Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerdesiniz? Bizi dinleyenler, Allah’tan korkun! Ey Araplar! Ey Müslümanlar! Ey Allah’ın yarattığı insanlar! Nerdesiniz? Biz ölüyoruz! Biz kesiliyoruz! Hiçbir şeyimiz kalmadı! Su kalmadı! Bizi duyan kimse bizi kurtarsın!” diyen yaşlı amcanın sesini duyan da yok…

“Uçak sabahtan beri bizi vuruyor! Çocukların cesetleri kömür oldu!” diyen Halepli çocuk Ammar’ın sesini de…

Halepli anne Fatıma’nın, “Selâmun Aleyküm. Ellerinizden öpeyim, bir şey yapın! Sokaktaki insan cesetleri ciğerlerimizi yakıyor. Ellerinizden öpeyim, ne olur bir şey yapın! Ne olur bizi bu durumdan kurtarmak için harekete geçin. Burası cesetlerle doldu” diyen yardım çığlığını da…

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KÜRESEL OYUNLARIN CEREMESİNİ MASUMLAR ÇEKİYOR

Esad zaliminin gaddarlığı, Suriye’de menfaati, çıkarı olanların ve bölgedeki oyun kurucuların ceremesini masum çocuklar, kadınlar, topyekûn bir millet çekiyor.

“Arap baharı” denilerek başlayan bölgesel oyun neticesinde 2011 yılında Suriye’ye sıçrayan fitne ateşi 110 binden fazla kişinin ölümüne, 10 milyondan fazla insanın evsiz kalmasına, göçlere netice verdi.

Sadece Halep’te 15 Kasım’dan bu yana binin üzerinde insan öldürüldü. Suriye’deki iç savaşa Rus müdahalesinin başladığı günden bu yana ise 6 bine yakın sivilin öldüğü bildiriliyor.

Arap Baharı diye başlayan ve Arap kışına dönen bu küresel oyun içinde olanları dünya tarihi kara harflerle yazacaktır.

Suriye’deki iç savaş dünyadaki kutuplaşmaların kurbanı olmuş durumda. Esad’ı destekleyenler de, muhalifleri destekleyenler de silâh satarak kasalarını dolduruyorlar. Ama olan masum insanlara oluyor. Ölüm sokaklarda kol geziyor. Suriye’de taş taş üstünde kalmadı. Tarihî camiler, binalar yıkıldı. Halk, evini yurdunu bırakıp komşu ülkelere kaçtı.

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SUÇLU KİM?

“Bu katliâmlardan kim suçlu?” sorusunun cevabı bütün dünya desek yeridir. Dünya devletleri bir katliâma daha sessiz kaldıkları için bir bakıma suç ortağıdır…

Suçu en büyük olanda da son aylarda İran ve Rusya’nın desteği ile katil ve zalim Esad’ın ve destekçilerinin…

Masum çocukları, kadınları ve yaşlıları bölgeden çıkartmak için gidenlere bile ateş açacak kadar gaddarlaşan zalimler var. Yardımlar ulaştırılamıyor, ulaştırmaya çalışanların üzerine kurşun yağdıracak kadar insanlık nasibini almamış zalimlere ses çıkarılamıyor.

Doğu Halep’te (Birleşmiş Milletlere göre), kalanların sayısı 30 bin civarındaydı. Dün itibariyle 7 bin 500’ü İdlip’e çok zor şartlarda ulaşabildi. Keskin nişancıların bölgeden çıkmaya çalışan masum insanlardan 4’ünü öldürdüler. Halep’in tamamında ne kadar insanın olduğu dahi bilenemiyor.

Daha önce Irak’ta, Afganistan’da yeni dönemde de Libya ve Mısır’da görüldü ki, dışarıdan müdahaleler “demokrasi ve özgürlük” getirmekten çok ülkeleri parçalara bölüyor, o ülkenin insanlarına ait olan kaynaklar paylaşılıyor, kan durdurmak bir yana daha fazla kan akmasına sebep oluyor. Suriye’de de yine bunu yapıyorlar.

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“BM ÖLÜ SAYICI”!

Birleşmiş Milletler açıklama yapmanın ötesine gidemiyor. Adalet Bakanı Bozdağ’ın da dediği gibi BM Suriye’de sadece “ölü sayıcılığı” yapıyor. Halep’deki çatışmaların durdurulması gerektiğini söylerken, durdurulmazsa Duma, Rakka ve İdlib’de de katliâmların süreceği uyarısını yapmaktan öte geçemiyor. BM’de karar alıcı 5 devletten ikisi (ABD ve Rusya) birbirlerini suçluyorlar.

ABD, Suriye ve Irak’ta PYD ve PKK ile ittifak hâlinde olan ABD, zalim Esad’ın destek veren Rusya ve İran birbirlerini suçluyor. ABD, Rusya’yla ilgili “çok derin hayal kırıklığı” içinde olduğunu söylerken, Rusya, ABD’nin çatışmalarının bitmesi için “parmağını dahi oynatmadığını” söylüyor. Bu arada olan da masum insanlara oluyor.

Uyan ey dünya, insanlık ölüyor…