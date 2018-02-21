İyi ki varsın

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasından bu yana tam 48 yıl geçti.

Bugün tamı tamına 17 bin 278. nüshasını okumaktasınız. Bu 48 yılda Yeni Asya’nın ne badireler atlattığı hepimizin malûmu. Darbelerde, ara dönemlerde yapılan baskılar her zaman olduğu gibi bugünde farklı şekilde devam etmektedir.

Yeni Asya’yı en iyi anlatan cümlelerden birisi hiç kuşkusuz ki, “tavizsiz istikrar çizgisi”dir… Hak gördüğü dâvâsında eğilmeden bükülmeden, dik durarak, ama müsbet hareketi, sayduyuyu hiç elden bırakmadan 48 yılda yayınlarını sürdürmüştür, sürdürecektir de...

Sadece son günlerdeki tartışmalara bakıldığında Yeni Asya’nın çizgisinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yeni Asya dik duruşunu her zaman muhafaza etti, etmeye de devam edecektir inşaallah. 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başladığı günden beri olduğu gibi bugünde sağduyunun ve vicdanın sesi olmuştur. Bu duruşuyla hem kamuoyunda hem de basın dünyasında örnek olmaktadır. Dik duruşunu hiçbir zaman bozmadığı için birileri tarafından anlaşılmakta zorlanılırsa da er ya da geç haklılığı ve anlaşılırlığı ortaya çıkmıştır. Hakikatlerin geç de olsa ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır.

Yeni Asya’nın söylediği şeylerin doğruluğu o anda kabul edilmese de yıllar sonra ispatlanmıştır. Meselâ, ihtilâlcilerin yaptığı anayasaya “hayır” oyu vermesi bunlardan birisidir. 1982 tarihinde ihtilâl anayasasına “evet” diyenler 35 yılı aşkın bir süre sonra Yeni Asya’nın çizgisine ancak gelebilmiştir, Yine, yasakların kalkması yolunda verdiği mücadele takdire şayan olarak her ortamda dile getirilmiştir...

Yıllardır Yeni Asya’yı görmezden gelenlerin bugünlerde “iyi ki varsınız” demelerine sıkça şahit oluyoruz.

Yeni Asya, Hak’tan, haklıdan, adaletten, hürriyetten, demokrasiden yana olmaya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmaya, özgürlükçü, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer vermeye, dengeli, radikalizme prim vermeyen, doğru bildiği hak yolda yayın hayatını sürdürmeye, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Yeni Asya, yayın hayatına başladığı günden bu yana hep milletin değerlerine saygı duymuş, zamanımızın en çok ihtiyaç duyulan “aile gazetesi” olmuştur.

Yeni Asya, ihtilâl dönemlerinde aylarca kapatılmasına, baskılar ve tehditler görmesine rağmen dik durmuştur.

İyi ki varsın Yeni Asya… Dik duruşun, tavizsiz çizginin, hak bildiği yolda yürümenin, sağduyulu yaklaşımın adı olan Yeni Asya çizgisini bozmadan yayın hayatına devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

YENİ ASYA NASIL BİR GAZETEDİR?

Değişik zamanlarda konuştuğumuz, gerek siyasetçiler, gerek sivil toplum kuruluşları temsilcileri “Yeni Asya’yı nasıl gördükleri”ni şöyle anlatıyorlar:

“Özgürlükçü, demokrat, insan hak ve hürriyetlerine değer verir. Demokratikleşme yolundaki ısrarlı takibini sürdürür. İfâde ve inanç özgürlüğünü tereddütsüz savunur. İnandıklarını haykırmaktan geri durmaz. İlkelidir. Sağduyulu ve objektif habercilik yapar. AB sürecine destek verir. İslâm’ın doğru yorumlanmasına büyük katkı sağlar. Mânevî değerlere bağlıdır. Doğrunun gür sesi olmuştur. İnsan haklarını her zaman savunmuştur. Tiraj kaygısı gütmeden, provokatif haberlere tenezzül etmeden, sağduyulu ve çözüme katkı yaklaşımıyla yayın hayatını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Çok önemli bir misyon gazetesidir. Popülizme sapmadan yıllardır ilkeli bir mücadeleyi yürütüyor. Dik duruşu örnek alınmalı…”

YENİ ASYA BÜTÜN BAYİLERDE

Bizi arayanlardan hep, “Yeni Asya’yı bayilerde bulamıyoruz” şikâyetlerini duyardık. Bütün bayilerde olmanın büyük maliyetinin olduğu malumunuz. Ancak bugünden itibaren oku- yucumuzun da desteği ile bütün bayilerde gazetemiz bulunacak. Tabîi bu geçici bir süre olacak. Yeni Asya’nın bulunduğu bayi de gazetemiz alınmaya başlandığı ve alındığı sürece oraya ulaştıracağız. Bugün için okuyucularımızdan isteğimiz bölgelerindeki bayilere gidip gazetelerini almalarıdır.

Hizmet dolu daha nice yıllara…