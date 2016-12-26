Kafaları karışıklar

Meclis Anayasa Komisyonu AKP’li 316 milletvekilinin imzasıyla verilen ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği teklifi hafta boyunca görüşüldü.

Sistemde önemli değişiklikler ihtiva eden 21 maddelik teklif, aslında Cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık modeli.

Değişikle, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor. Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indiriliyor. Seçimler 4 yılda değil 5 yılda bir yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aynı gün olacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek, yani genel başkan olabilecek. Milletvekilliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler, aynı partinin “yedek milletvekilleri”yle doldurulacak. Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek. HSYK’nın yarısını seçecek…

Görüşülen pakette bu ve bunun gibi birçok değişiklik var.

MHP ile virgülüne varıncaya kadar günlerce çalışıp uzlaştıktan sonra komisyonda görüşüldüğü sırada, bazı AKP’lı vekillerin itirazlara başlaması dikkat çekici. İtirazlar ağırlıklı olarak “yedek milletvekilliği” ve “seçilme yaşının 18’e indirdirilmesi”yle ilgili.

Kulislerde başbakanın görüştüğü 20 milletvekilinden 15’i pakete itiraz etmiş. Bu itirazlardan birisi de “Tayyip Erdoğan sonsuza kadar görevde kalacak algısıyla hareket ediyoruz. Yeni sistemde Necdet Sezer gibi bir isim seçilirse ne olacak?” olmuş. Vekiller bir de cumhurbaşkanın ülkeyi kararnamelerle yönetecek olmasının sakıncasını söylemişler. Yargı bağımsızlığı, bakanların tamamının cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi gibi konulara da itiraz etmişler.

Başbakan Binali Yıldırım, “Bir iki tane arkadaşlarımızın kafasını karıştıran husus var. Bunlara da dikkat edeceğiz. Mahsurlu olan şeyin üzerinde inat etmemizin anlamı yok. Görüyorum ki, genel itibarıyla toplumda ciddî bir kabul gördü. Onlar da düzelecek maddeler üzerinde çalışacağız” diyerek bir bakıma kapalı görüşmedeki itirazları ve gazetelerde çıkan kulis bilgilerini doğrulamış oldu.

Şimdi itiraz eden vekillere şunu sormak lâzım. Bu paketin altına imza atarken bu itirazlarını neden söylemediniz? Bir de virgülüne kadar MHP ile uzlaşmaya vardılarsa, “kafası karışık milletvekilleri”nin itirazları nasıl düzeltilecek?

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HEP BERABER “DEMOKRASİ” DİYELİM

“Darbe” sözünü “demokrasi”den daha fazla duyuyor olmamız, ülkemiz adına üzüntü verici.

Son yıllara kadar darbe sözünü duyunca 1960, 1971, 1980 yılları akla gelirdi. 28 Şubat’ta bir de “postmodern darbe” ile tanıştı Türkiye… Darbeyi askerler yaptı hep. Ve darbe denilince hep “askerî darbe” anlaşıldı.

Sonrasında 17-25 Aralık soruşturmalarına “darbe” denilmeye başlandı. Bu soruşturmalara “darbe” diyenlere kendi taraftarları bile mesafeli yaklaştı. Bu daha sonra “arkadaşlarım bile bizi anlamadı. Yalnız kaldım” şeklindeki sözlerle izah edildi. Bu arada MİT krizi, Oslo görüşmelerine “darbe” diyenlerde oldu.

Peşinden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü yaşandı. Daha önceki darbelerde görmediğimiz olaylar yaşandı. Ordu içindeki bir takım asker üniformalı demokrasi düşmanı kişiler milletinin üzerine ateş açtı, Meclis’i bombaladı, sivilleri öldürdü…

Bu hafta Meclis’te bütçe görüşmeleri bittikten sonra partiler grup toplantıları yaptı. CHP grubunda konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu da 2016 yılında üç darbe olduğunu söyledi. Bunları 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Davutoğlu’nun başbakanlığı bırakması, 20 Temmuz’da OHAL’in ilânı olarak saydı…

Bunun yanında şimdi birileri kalkıp yeni darbe söylentilerinden bahsetmeye başladı…

Artık şu darbe sözünü ağzımıza almasak, demokrasiden, hürriyetlerden bahsetsek… Tabiî bunlardan bahsetmek için her şeyin “olağan” olması gerekiyor. Olağanüstü şartlarda demokrasiden bahsetmek mümkün olmuyor, olamıyor.

Hep beraber demokrasi diyeceğimiz günlere ulaşmak temennisiyle…

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YORUMSUZ!

AKP Sözcüsü Yasin Aktay, bir televizyon kanalına verdiği beyanatta, “Toplum içerisinde bir takım ayrışmalar oluşmuyorsa, büyük ölçüde almış olduğumuz bu tür tedbirler yani bu arkadaşların tutuklu olmasıdır” demiş.

Aktay’ın “arkadaşlar” dediği cezaevinde bulunan HDP’li vekiller…

HDP’li vekillerin intihar bombacılarının eylemlerine gittiğini bildirirken, “Bu milletvekillerinin tutuklu olması toplumla bir teselli oluşturuyor. Bu teselli karşısında toplum bir infiale gitmiyor” diye bir yorum getirmiş.

İlginç bir bakış açısı… Bu sözlere ne yorum yapılır tam bilemedik… Bize garip geldi…