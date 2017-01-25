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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

“Kim öle kim kala” ise…

Mehmet KARA
25 Ocak 2017, Çarşamba
Başkanlık sistemi, sistemi gündemde tutanların dahi aklında yokken Devlet Bahçeli, bir grup toplantısında anayasa değişikliğinin fitilini ateşlemişti.

Neden böyle bir değişikliği gündeme getirdiği anlaşılamazken, “Fiili durumu hukuki duruma getirmek” olarak özetlemişti Bahçeli.

AKP-MHP’li yetkililerinin görüşmelerin ardından olgunlaştırılan değişiklik teklifi tartışmalı komisyon çalışmalarının ardından Genel Kurul’dan geçti. Teklif görüşülürken Meclis’e yakışmayan görüntüler ortaya çıktı.

18 maddeden oluşan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanı’nın imzası sonrasında Resmî Gazete’de yayınlanacak ve yürürlülüğe girecek. 60 gün sonra da halkın oyunu sunulacak. Yani, şimdi söz millette…

Hem komisyonda hem de Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında yaşanan tartışma ve kavgaların miting meydanlarına yansımamasını temenni ediyoruz.

Diğer yandan da OHAL şartlarında referandum kampanyaları nasıl yapılacağı da düşündürüyor. Zira, OHAL’de valilerin yetkileri arttı. Güvenlik gerekçesiyle meydanlar kapatılabilir. Bu durumda tarafların fikirlerini nasıl ifade edecekleri de merak konusu…

* *  *

BAHSE KONU 2019 İSE…

Bu arada bahsetmek istediğimiz bir durum var.

İkinci tur görüşmeler sürerken Başbakan Binali Yıldırım, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, “Elbette bu süreç MHP’ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak” diye bir açıklama yapması dikkat çekiciydi.

Bu sözlerinden ardından “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır” demesi de referandum kampanyaları öncesi farklı yorumlara neden oldu.

AKP ve MHP referandum da “evet” kampanyaları yürütürken birlikte hareket etmeyeceklerini de söylese de, “ortak bir koordinasyon” sağlanmasının yolları da aranıyor. İki partide diğer partinin miting yaptığı iller dışında çalışma yapacağı da söyleniyor.

Yıldırım’ın sözlerine tekrar dönersek... Referandumda “evet” oyu çıksa dahi değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için çok uzun zaman var. “Bu kadar süre varken, Yıldırım neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu” merak edilen soru bu.

Yıldırım’ın bu sözlerine Bahçeli’nin cevabı ise daha ilginç… “Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok” dedi Bahçeli. Peşinden ilave etti, “Bahse konu 2019 ise daha 3 sene var. Kim öle, kim kala…”

Bu durumda da insanın aklına başka sorular takılıyor. “Madem, iki seneden daha fazla bir zaman var, neden alelacele böyle bir değişiklik gündeme getirildi? Referanduma “evet” denilmesinden hemen sonra fiili duruma hukukîlik kazandıracak mı?

Buradaki esas soru da Yıldırım neden “MHP’li bakan atabilir” dedi? Bir de süreç nasıl MHP’ye yarayacak? Yoksa, Cumhurbaşkanı adayı ya da Başkan yardımcılarından birisi MHP’li bir isim mi olacak? 

Bütün bu sorular önümüzdeki günlerde cevabını bulacak...

* * *

“ADALET KAVRAMINI NASIL ANLATACAĞIZ?”

Anayasa değişikliği oylaması sırasında en çok fire şüphesiz ki MHP’den geldi. AKP’nin 317 milletvekili, MHP’nin ise 39… Anayasa değişikliği teklifini “evet” oyu verenlerin sayısının 356 olması gerekiyor. Oylama sonuçlarına bakıldığında en fazla 344 oy çıktı. Değişiklik teklifinin tamamı ise 339 oyla kabul edildi…

Bunları görünce MHP’nin önemli isimlerinden ve oylama öncesi genel başkan yardımcılığından istifa eden Atila Kaya’nın şu sözleri akıllara geldi: “Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların karşılığının Başkanlık olduğu bir ülkede çocuklarımıza ‘Adalet kavramını nasıl anlatacağız?”

Bakalım MHP referandum kampanyasında bu ve benzeri sorulara cevap verecek mi?

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