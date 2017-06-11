Kitaplar sizi bekliyor

Şükürler olsun ki mübarek Ramazan ayının ortasına ulaştık.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayı Müslümanlar için maalesef kan ve gözyaşıyla geçiyor. Bu mübarek ayda bir de Katar krizi çıktı, daha doğrusu çıkartıldı. Bu mübarek günler hürmetine Suriye başta olmak üzere İslâm coğrafyasında yaşayan Müslümanlara yapılan zulümlerin sona ermesini, akan kanın durmasını kriz çıkaran ülkelerin yöneticilerine basiret ve feraset vermesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

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İçeride ve dışarıda can sıkıcı gündemler yüzünden birçok sorunu da konuşamaz olduk. Bugün özellikle büyük şehirlerde Ramazan ayının güzel geleneklerinden birisi olan kitap fuarlarından bahsetmek istiyoruz.

Ramazan ayında şehirlerin büyük camilerinde kurulan kitap fuarları Ramazan ayının renklerinden birisini oluşturuyor. Bu minvalde Diyanet Vakfı’nı tebrik etmek lâzım. 36 senedir İstanbul ve Ankara’da Ramazan ayı içerisinde kitap fuarları tertip ederek kitapla okuyucuları buluşturuyor.

Okumak bu kadar önemli iken, sınavlara, dershanelere endeksli ezberci eğitim sistemi ile internet, sosyal ağlar, televizyonlar ve cep telefonları arasında sıkışan gençlik ne yazık ki kitaplardan uzaklaştı, uzaklaştırıldı.

Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişim Raporuna göre, Türkiye okuma alışkanlığında Libya, Tanzanya, Fildişi Sahilleri gibi ülkelerin de bulunduğu 173 ülke arasında 86’ncı sırada yer alıyor. Kitap okuma oranının yüzde 4,5 olduğu Türkiye’de yılda 23 milyon adet kitap basılırken, Japonya’da 4 milyar 200 milyon adet kitap basılıyor. Bir yılda, ders kitapları hariç Amerika’da 72 bin, Almanya’da 65 bin, Türkiye’de ise 6 bin 31 kitap yayınlanıyor. AB ülkelerinde yıllık kitap harcaması 500 dolar iken Türkiye’de sadece 2 dolar. Kütüphane sayısı Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin 8, İspanya’da 5 bin 209... Türkiye’de ise 490 bin kahvehane ve kafeye karşılık sadece bin 433 kütüphane var. 267’si ise kapalı. İngiltere’de, ortalama bir gazete Türkiye’deki gazetelerin toplam tirajı kadar satıyor. Türkiye’deki gazete okurlarının yüzde 85’i yalnızca spor ve magazin sayfalarıyla ilgileniyor.

Yine, Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düştü. TÜİK verilerine göre, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika maalesef… Buna karşılık televizyon izlemeye ortalama 6 saat, internete bağlanmaya 3 saat ayırıyor. İhtiyaç listesinde kitap okumak 235. Sırada yer alıyor.

Başka bir araştırmaya göre ise, çocukların yılda yaklaşık 900 saati okulda, bin 200 saati ise televizyon karşısında geçiyor. İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuk yaklaşık 100 bin kadar şiddet sahnesi ve 8 bin ölüm ya da öldürme sahnesi izlemiş oluyor. Takdir edileceği gibi, çok ürkütücü rakamlar. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Çünkü günler geçtikçe bu vahim tablo daha da kötü hale geliyor.

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Peki, “okuma alışkanlığı kazandırılması, insanların özellikle de gençlerin cep telefonu, internet ve televizyondan kurulup kitap okuması için neler yapılmalı?” bu sorunun cevabı ve yolları mutlaka bulunabilmeli...

Okuyucuların kitaplarla buluşmasının en kolay yollarından birisi de kitap fuarlarıdır. Orada neredeyse bütün kitapları bulma imkânları olur. Hem de indirimli bulabildikleri için genelde insanlar fuarları takip ederler.

Ancak, kitap okuma alışkanlığının düşük olmasından her sene fuara katılan yayınevi sayısında düşüş yaşanıyor. Ankara’da Kocatepe Camii avlusundaki kitap fuarına katılan yayınevi sayılarının düştüğünü rahatlıkla görmek mümkün. Fuarların başladığı yıllardaki ilgi her geçen yıl azalıyor.

Bunun çeşitli sebepleri var. Ramazan’ın yaz aylarına denk gelmesi, büyük şehirlerde öğrencilerin yaz tatili dolayısıyla memleketlerine dönmesi ve stand kiralarının çok yüksek olması gibi sebeplerle yayınevlerinin ilgisi gittikçe azalıyor.

Fuar organizatörlerinin en büyük eksiklerinden birisi reklâmının yapılması. 2 Haziran’da başlayan fuarın açıldığını Ankara’da bilenlerin sayısı neredeyse yok gibi… Stand görevlileri ile konuştuğumuzda otobüsler, bilboardlar, kitle iletişim araçları ile tanıtımının yapılmasını istiyorlar.

Bu vesile ile duyuru da bulunalım:

Ankara’da Kocatepe Camii avlusunda kurulan kitap fuarı sabah 11.00’dan gece 24.00’a kadar devam ediyor. Yayınevleri büyük indirimler yapıyorlar.

Yeni Asya Neşriyat da 30 numaralı standta yerini aldı.

Kitaplar okuyucularını bekliyor.

Bizden duyurması…