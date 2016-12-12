15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturmalar devam ederken, itirafçıların ya da sanıkların ifadeleri ortaya çıktıkça bazı şeyler yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Ancak aradan geçen yaklaşık 5 ay sonra bile karanlıkta kalan daha çok konu var. Darbenin beyni denilebilecek “Yurtta Sulh Konseyi”nin kimlerden oluştuğuyla ilgili hâlâ tahminler yapılıyor.

Darbe teşebbüsünden sonra siyasette oluşan ve Yenikapı Ruhu diye tarif edilen demokraside ve hürriyetlerde siyasetçilerin birleşmeleri takdire şayandı, ancak kısa sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz hafta, bu ruha uygun ifadeler kullanması dikkat çekiciydi. Başbakanın, Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasiden yana tavır almasının “altın harflerle yazılacağını” söylemesi bu anlamda değerli. 1960 ve 1980 darbelerine CHP’nin desteği hatırlanınca bunun kıymeti ve değeri daha iyi anlaşılıyor.

Yıldırım’ın, darbe teşebbüsünden sonra darbenin karşısında duran basını da “gizli kahraman” olarak göstermesi de bu anlamda önemli. Zira, yine iki darbede de basının tutumları da ortada…

Bunların kıymeti iyi bilinmeli. Bunu yaparken de önce kullanılan dili düzeltmek gerekiyor. Bir de madem “gizli kahraman” muhalif-yandaş ayrımı yapılmadan basın özgürlüğü daha çok korumalı.

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“MECLİS BANKA ŞUBESİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “Dolarları bozdurun” çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından düşen ancak sonra tekrar yükselen döviz fiyatlarından sonra, “Yeterli değil, bence buna milletim daha da yüklenmeli” diye başka bir çağrı yapmak durumunda kaldı.

Erdoğan’ın çağrısından sonra Meclis’te “dekont” tartışması yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinde Erdoğan’ın bir bankada 200 bin dolarlık hesabı olduğunu ve bunu bozdurup, bozdurmadığını sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüye çıkarak, “İşte dekontu burada” diyerek gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bozdağ’ın gösterdiği dekontun bir kopyasını istedi. Ancak Bozdağ dekontun fotokopisini vermedi.

Meclis’te tartışmalar sürerken, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın sözleri de çok ilginçti. “Efendim, burası dekont müessesesi değil ki. Artı, Cumhurbaşkanımızın şahs-ı manevisini korumak bizim boynumuzun borcudur. Lütfen daha önceden verilmiş bir servet beyanını, hangi tarihte bozulmuş bilmediğinizi belge olarak ortaya koyup da bu mevzuyu tutup kaşımanın bize yanlış geleceğini, uygun olmayacağını düşünüyorum” diyen Kahraman, tartışmalarının uzaması üzerine ise, “Biz banka şubesi değiliz, Meclisiz. Her şeyin bir usûlü var” diyerek tartışmayı bitirmek istedi.

Ancak tartışma Meclis’te bitse de, siyasette sürüp gitti. En son olarak da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın “dolarını bozdur” kampanyasını başlattığı gün hesabındaki dolarları Türk lirasına çevirdiğini açıkladı.

Hem Bozdağ, hem de Kalın 200 bin doların Türk lirasına çevrildiğini söyledi, ama tartışmalara konu olan dekont hâlâ orta da yok. Yoksa devlet sırrı mı?

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DAVUTOĞLU VE YILDIRIM KARŞILAŞTIRMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık modeli ile ilgili anayasa değişik teklifi AKP-MHP arasında uzlaşmaya varılarak Meclis’e sunuldu. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra da, önce Anayasa Komisyonu’nda ardından Genel Kurul’da görüşülecek olan teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı önümüzdeki günlerde siyasetin birinci gündemi olacak.

Bu tartışma başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleri hep akıllarda kaldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Binali Yıldırım dönemleri arasında başkanlık sistemi bakımından fark olup olmadığı sorulduğunda Erdoğan, “Tabiî şu anda bu noktada biraz farklılık yok değil, var. Mevcut hükümet, başkanlık sistemini çok daha farklı sahiplenmiştir ve şu anda adeta gündeminin öncelikli maddesi haline başkanlık sistemini getirmiştir. Fakat Sayın Davutoğlu’nun da başkanlık sistemi noktasında Sayın Yıldırım’dan farklı düşünmediğini biliyorum, ama Sayın Yıldırım, bunu çok ciddî bir kampanya halinde sürdürmektedir” diyerek cevap vermişti.

Geldiğimiz nokta ortada… 1 Kasım seçimlerinin üzerinden henüz 5 ay geçmişken Davutoğlu hem AKP Genel Başkanlığı’nı, hem de Başbakanlığı Yıldırım’a devretmişti. Teklif yasalaşıp milletten de onay alırsa Yıldırım da başbakanlığı bırakmış olacak…

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YALNIZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık’ta yalnız kaldığını, arkadaşlarının dahi kendisini anlamadığını defalarca söylemişti. En son olarak da, “Faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum, ama mücadelemi sürdüreceğim, kararlıyım” deyince hem sosyal medyada, hem gazetelerde, hem de Kısıklı’daki evinin önünde destek eylemleri yapıldı, “Yalnız değilsin” kampanyaları düzenlendi.

Erdoğan yalnız kaldığını neden hep söyleyip duruyor, saflarını sıklaştırmak için mi, yoksa gerçekten de “yalnız” mı? Neden acaba?