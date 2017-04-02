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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

OHAL ve İnceleme Komisyonu

Mehmet KARA
02 Nisan 2017, Pazar
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından, “kamu düzeninin yeniden kontrol altına alınması, askerî düzenin eski haline getirilmesi ve vatandaşların huzur / refaha ulaştırılması için Millî Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesi ile TBMM’de 21 Temmuz 2016 saat 01:00 itibariyle 346 kabul oyuyla 3 aylık olağanüstü hal ilân” edilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de askıya alınmıştı.

OHAL ilân edilirken 45 gün içinde biteceğini söyleyen Başbakan Yardımcıları olduğu gibi 2. defa uzatılmasından sonra “İkinci uzatmadan sonra uzatılmasını istemiyorum” diyen bakanlar da olmuştu.

OHAL’ın uzatılmasının süresi referandum tarihinden üç gün sonra, yani 19 Nisan’da doluyor…

Başbakan Yıldırım’ın, geçtiğimiz günlerde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “OHAL’in 3 ay daha uzatıldığı” dediği basına yansımıştı. Ancak daha sonra “OHAL uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı MGK’da değerlendirilir ve karara bağlanır” dediği ifade edilmişti. Geçtiğimiz Çarşamba günü toplanan MGK sonrası yapılan açıklamada “OHAL”le ilgili bir ifadeye yer verilmemesi dikkat çekti.

Bu durum 19 Nisan’dan sonra OHAL’in kaldırılacağı yorumlarına sebep olurken, diğer yandan, referanduma giderken bunun MGK açıklamasında yer almasının doğru olmayacağı için açıklanmadığını söyleyenler de var.

Meclis şu anda tatilde… 18 Nisan’da iş başı yapacak. OHAL’in ilân edilebilmesi için MGK’nın tavsiyesinin hükümete,  hükümetin de Meclis’e göndermesi gerekiyor. Uzatılması için de Meclis’in de onayından geçmesi gerekiyor. Aynı gün bu işlemler olur mu? Elbette olur. İkinci uzatmada MGK toplanmadan atılan imzalarla OHAL’in uzatıldığını unutmamak gerekir.

* * *

Bu arada OHAL kapsamında 23 Ocak’ta çıkarılan 685 No’lu kanun hükmünde kararname (KHK) ile OHAL kapsamındaki ihraç, kapatma gibi uygulamalarla mağdur olduğunu düşünen kişi ve kurumların itirazlarını incelemek üzere ‘Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’ kurulmasına karar verilmişti.

Kararnameye göre, komisyonun üyelerinin 23 Şubat’a kadar belirlenmesi gerekiyordu. Ancak kuruluş tarihi olan o tarihten bu yana 2 ay fazla bir zaman geçmesine karşın komisyonun kurulduğuna, üyelerine, sekretaryasına, nerede çalışacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta “Bu hafta kurulabilir” açıklaması yaptı, ancak komisyon hâlâ kurulmadı.

Üç üyesinin başbakan, bir üyesinin Adalet Bakanı, bir üyesini İçişleri Bakanı, bir üyesini de HSYK’nın belirleyeceği ve 7 kişiden oluşacak kurulun yüzbinleri geçen dosyayı nasıl görüşeceği ise hâlâ merak konusu…

Komisyonun görevleri şöyle belirlenmişti: “Kamu görevinden, meslekten, görev yaptığı teşkilâttan çıkarılması ya da ilişiği kesilmesi, öğrencilikle ilişiği kesilen, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonların, özel sağlık ve eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe koyulan KHK’larla gerçek veya tüzel kişilerin hukukî statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve 2. maddenin 1. fıkrası kapsamına girmeyen işlemler…”

OHAL ilânından bu yana yayınlanan kararnamelerle 10 binden fazla kurum kapatıldı, yüzbinin üzerinde memur ihraç edildi. Daha açıkta olan onbinlerce memur bulunuyor.

Çıkan KHK’larla mağdurların olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandığında hükümet, başta başbakanlık, ilgili kurumlar ve illerdeki valiliklere, mağdur olduğunu düşünenlerin müracaat etmesini istemişti. Mağdur olduğunu düşünen kamu görevlileri bu kurumlara itirazlarını yapmıştı. Buradan bir sonuç çıkmadığı görülmüş olacak ki, yeni bir kararname ile bu kurul oluşturulmuştu.

Kurulduğu günden itibaren, bir yandan 7 kişilik kurulunun böyle büyük bir yükün altından nasıl kalkacağı merak edilirken, diğer yandan da aylardır kurulamamış olması mağduriyetlerinin artmasına sebep oluyor.

Bu komisyonun 2 yıl çalışacağını, bu süre yetmezse Bakanlar Kurulu kararıyla birer yıl uzatılabileceği de hesaba katılırsa mağduriyetlerinin ne kadar çok olacağını söylemeye bile gerek yok.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “komisyonun verdiği kararların icraî nitelikte olacağını, yani itiraz eden kişinin itirazını değerlendirip görevine iadesi yönünde bir karar verirse görevine iade edilecek ve görevine başlayacağını” söylüyor. Kurulun talebin reddine karar vermesi durumunda ilgili kişinin idarî yargıya, istinafa, Danıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ve AİHM’e gidebileceğini söyleyen Bozdağ komisyonun en önemli yönünden birisi de yapılan bütün işlemleri yargı denetimine açacak olması” olduğunu da dile getiriyor, ama 7 kişilik bir kurulun bu kadar büyük bir müracaatı nasıl değerlendireceği de açıklanmıyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın komisyonun kurulduğu günlerde söylediği “Geç kalan adaletin adalet olmadığı”nı söylediğini de not düşelim.

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Yorumlar

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  • Khkli

    02.04.2017 10:52:23

    Eylülden bu yana anlatmaya çalıştığımızı kısa bir şekilde anlattığımız için teşekkür ederim.Hep rakam veriyorlar şu kadar kişi attık diye insanların suçu olmadan torbaya konuldu şimdi ne ile karşıla ağını bile bilmiyor.Bu beyin kıyımı,modern toplama kampı değilde nedir?

  • mars

    02.04.2017 10:39:20

    bu yorumu size Marstan yazıyorum...ihraç olduktan sonra dünya şartlarında yaşama umudum kalmadığından iki çocukla marsa yerleştik orada iş! bulduk, evimizde! yaşayabiliyoruz.arada sırada dünyada kalan eşimi ziyarete geliyoruz.bu ziyaretlerimizde bazıları :"Aaa siz de mi ihraç." deyip bir marslı görmüş kadar şaşırıp akabinde ekliyor :"Neyse canınızı sıkmayın suçsuzlar ayıklanacakmış ,haksızlıklar düzeltilecekmiş deyip olayı kendilerince normalleştiren teselliler verdikten sonra uzaklaşabiliyorlar...tabi biz bu temizlik süresince ki 2 yıl bile sürebileceği söyleniyor marsta yaşamaya devam edeceğiz...:)ne denir bilemiyorum peki ben temizlenene !kadar ne yapacakmışım onu da söyleyebilirler mi?

  • 672 KHKlı

    02.04.2017 08:14:58

    Anlayana şu yazı koca bir kitap.

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