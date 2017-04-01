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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Şaka değil, gerçek

Mehmet KARA
01 Nisan 2017, Cumartesi
Bugün 1 Nisan. Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminin oylanacağı referanduma 15 gün kaldığı bugün dünyada “1 Nisan şaka günü” olarak kutlanıyor. İnsanların şaka yapacak ya da şaka kaldıracak hallerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bazı küçük şakalar insanları tebessüm ettirecektir.

Bugün son 10 yıl içinde 1 Nisan günlerinde yazdığımız iki yazıdan bir bölümünü paylaşarak bugünlere nasıl gelindiğinin bir özetini çıkartmak istedik.

***

10 yıl önce yazdığımız 1 Nisan 2007 tarihli yazımızdan bazı bölümler aktarmak istiyorum:

“Gözümüz aydın Ankara’nın tansiyonu düşmüş. Ankara’nın tansiyonu düştüyse, bütün Türkiye’nin tansiyonu düşmüş demektir. Ama gerçek durum öyle değil tabiî… Türkiye’nin tansiyonu önümüzdeki günlerde hipertansiyona dönüşecek gibi gözüküyor.

On birinci cumhurbaşkanı kim olacak tartışması yaşanırken, Ankara’da bir tansiyon problemi yaşandığı söyleniyordu. Geçtiğimiz Salı günü öğrendik ki, “Ankara’nın tansiyonu düşmüş”… Geçmiş olsun dedikten sonra, bu tansiyonun neden yükseldiğini, sonra nasıl düştüğünü merak ettik. Gördük ki, birileri kendi kendilerine önce tansiyonu yükselttiler, sonra da tansiyonu düşürdüklerini ortaya attılar…

Biliyorsunuz tansiyon, kan basıncını ifade eder. Yüksek kan basıncına ise hipertansiyon adı verilir… Yüksek tansiyon baş ağrısı, bazen baş dönmesi, çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikâyetlere yol açar. Ancak bu belirtiler Ankara’da pek gözükmüyordu… “Hastalık hastası” olan kişilerin icat ettiği tansiyon sözde düşmüş! Bu hastalığın belirtilerinden olan yorulma, kriz çığırtkanlarında görülmüyor, ama millet artık bu tartışmalardan bıktı, hipertansiyonu çıktı.

Meclis kulislerinde karşılaştığımız AKP’li hukukçu bir milletvekili, “Askeri, cumhurbaşkanlığı tartışmalarına çekmek istiyorlardı olmayınca, hukuk çevrelerini bu tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar” demişti. Peki neydi Ankara’nın tansiyonunu çıkardığı söylenen, sonra da düştüğü iddia edilen olay?

Hükümet ile yargı arasındaki yaşanan gerginlik vardı. Gerginliğin sebebi Yargıtay’da 23, Danıştay’da ise 9 üyelik için 10.5 aydır yapılmayan seçimdi. HSYK seçimi yapabilmesi için Adalet Bakanı Cemil Çiçek ya da Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga’nın toplantıya katılması gerekiyordu. Fakat HSYK’nın son iki toplantısına hem Çiçek, hem de Kasırga katılmadığı için gündem maddeleri görüşülememiş, Kasırga, yerine bir müsteşar vekilini de görevlendirmemişti. Bu sebeple toplantı için gerekli olan şartlar oluşmamıştı. HSYK da, 22 Mart’ta Kasırga hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.  Sonrasında “yargı siyasallaştırılıyor” denilerek tansiyon yükseltilmişti. Geri adım atıldı, ama tartışmalar bitmedi. Yani, tansiyon düşmüş falan değil…

(…) Şimdi 15 Nisan’a kadar -Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlayacağı günden bir gün önce- bu konu beklemede. Düşen tansiyon o tarihte veya öncesinde yükselir mi, bilmiyoruz. Ancak şurası kesin ki, sun’î tartışma çıkarmada ve kriz üretmede pek maharetli olan çevreler boş durmazlar. 

Son günlerdeki taktik şu: Önce tansiyonu yükselt, sonra düşür…

Bu arada hükümetin de önce kriz olabilecek, tansiyonu yükseltecek karar alıp, sonra da geri adım atma konusundaki maharetini de göz ardı etmemek lâzım. Çünkü geri adımlar son 4 yılda çok sık görüldü, önümüzdeki günlerde görülürse şaşmamak lâzım…

***

1 Nisan 2011 tarihli yazımızdan:

Ankara’nın gündemi Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün, HSYK kararnamesiyle özel yetkileri alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne terfi ettirilmesine kilitlendi. 128 hâkim ve savcının görev yerini değiştiren kararnamede en dikkat çeken atamalar, Ergenekon savcılarının görünürde “terfi” ettirilmesi oldu…

Atamaların hemen ardından sıcağı sıcağına AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ “Rızası olmadan yetkisinin kaldırılması yanlıştır. Yeni savcıların dâvâya hâkim olması zaman alır” demiş, aynı konuda Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, “İnşaallah soruşturmaya zarar vermez, süreci etkilemez” yorumunda bulunmuştu.

(…) Atamalar dün de devletin en tepesindeki isimden, Adalet Bakanı’na, milletvekillerine kadar herkesin gündemindeydi. Sorular üzerine Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, “Atamalar rutin ve terfidir, Zekeriya Öz’ün kılına zarar gelmesine gönlümüz razı değildir, bütün arkadaşlarımız gibi. Yeni savcı arkadaşlarımız kaldığı yerden göreve devam edecektir soruşturmaya, göreceksiniz kısa sürede bunun da olumlu yansımalarını alacağız” karşılığını vermesi de gerçekten ilginçti. Bakan, “müdahale değil, terfi ettirildiğini” de ifade etti.

(…) Ergenekon savcılarının “terfileri” önümüzdeki günlerin de ana gündemi olacağa benziyor. Bakalım süreç nasıl gelişecek? Bazı kesimlerin “kaygıları” doğru mu çıkacak, yoksa devam etmekte olan dâvâ yeni savcıları ile Gül’ün ifadesiyle “aynı ciddiyetle devam” mı edecek?..

***

Son 10 yıl içinde 1 Nisan tarihlerindeki iki yazımızdan aldığımız bölümlerden görüleceği üzere özellikle “adalet” üzerinden yapılan tartışmalar bakanlar ve konular değişse de hiç bitmemiş. Tıpkı, bugün olduğu gibi…

“Şaka günü”nüz hayırlı olsun efendim…

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