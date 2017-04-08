"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Sözün bittiği yer…

Mehmet KARA
08 Nisan 2017, Cumartesi
1993 yılından beri yazı yazıyorum. Bugüne kadar birçok genel seçim, mahalli seçim, referandum gördüm, ama Türkiye böylesine bir kampanya dönemini geçirdiğine şahit olmadım. Neredeyse Türkiye’nin bütün illerinde seçim mitingleri izledim, ama hiçbir dönemde bu üslûpla yapılan konuşmalar görmedim.

Hak, hukuk, adalet bir kenara atılmış, üslûpsuz konuşmalar yapılıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bunu görünce “Sözün bittiye yerdeyiz” diyoruz. Çünkü “söz” anlamını kaybediyor. Bu dönemde akıl değil his hâkim oluyor.

Sanki 18 maddelik mini anayasa değişikliğini oylamayacağız da bir cumhurbaşkanı seçeceğiz veya bir seçim yapacağız gibi bir hava oluşturuldu. Ve bunda da başarılı olundu.

Bu bir referandum. İki seçenek var ya “evet” ya “hayır…” Hayır diyen de, evet diyen de bu ülkenin vatandaşı. Ne hayır diyen teröre destek veriyorlar, ne de evet diyenler… Bu tutum milletin kardeşliğine ve demokrasiye zarar veriyor.

Siyaset yapmak, görüşünü açıklamak ve gazetecilik yapmak zorlaştı. Fikrini söyleyen hemen linç ediliveriyor. Bu yüzden de insanlar görüşlerini rahatlıkla açıklayamıyor. Referanduma 8 gün kalmışken kararsızların bu kadar çok olmasının sebebi de bu.

Bir de sosyal medya var. Orada da hakaretin bini bir para. Herkes görüşünü özgürce ifade edemezse nerede kaldı demokrasinin kuralları?

* *  *

Bir hafta sonra sandığa gidip, 18 maddelik değişiklik için karar verilmesi gerekiyor. 

Değişiklikle getirilen bazı düzenlemeleri şöyle özetleyebiliriz:

“Başbakan olmayacak. Cumhurbaşkanı, bakanları Meclis dışından atayacak. Meclis içinden bakan atama yaparsa o kişinin vekilliği düşecek. Kaç yardımcısının olacağına cumhurbaşkanı karar verecek. OHAL ilân edebilecek, Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlayabilecek. Aynı zamanda partisinin genel başkanı olabileceği için partisinin milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleyecek. Yüksek yargının büyük kısmını ve bürokratları o atayacak. Meclis’i fesh edebilecek, (buna, değişikliği hazırlayanlar yenileme diyor) fesh ederse de hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimi yapılacak. Hükümet için Meclis’te güven oylaması yapılmayacak, sözlü sorular kalkacak…”

Şu aşamada yapılması gereken, bu ve benzerî soruların cevabını kafasında şekillendiren seçmenin, sandığa gidip hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır. Yoksa şunu dersen “hain”, bunu dersen “vatanseversin” demek son derece yanlış olur…

* *  *

Referandum kampanyasında en büyük yanlışlıklardan birisinin yüce dinimizin dünyevî bir meselede kullanılması oluyor. Dinin siyasete alet edilmesinin en büyük zararının İslâma olduğunu unutuluyor.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın ifadelerine yer verelim:

“Siyasî konuların -dini- zeminlere taşınarak tartışılmasını doğru bulmuyorum. Bu, dini siyasetin basit bir aracı yapma sonucunu doğurur ve anlamı siyaset dinden büyüktür demektir. Allah aşkına hangi siyaset, dinden, Allah kelâmından büyük olabilir? (...) 16 Nisan’da bir referandum yapacağız. Bir din tercihinde bulunmayacağız. İnsanlar başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasında bir seçim yapacak. Bunu iman küfür problemi haline getirmek ‘evet’ oylarını arttırmayacağı gibi, toplumun birlik bütünlüğüne de hizmet etmez…”

* *  *

Hiç değilse son hafta kutuplaştırmak yerine kucaklaşma çağrısı yapılmalı. “Karar ne çıkarsa başımızın üstündedir” denilebilmeli. Ne çıkarsa çıksın 17 Nisan’da beraber yaşayacağımız vurgulanmalı. Bırakın artık millet konuşsun, siz sadece paketin ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatın. Gerisini millet halleder…

Okunma Sayısı: 3428
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.