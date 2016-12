2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye’deki iç savaşın üzerinden 6 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra gelinen safha, “Suriye krizinin askerî çözümü yok!” oldu.

Altı yılda yüzbinlerce insan öldü. Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine insanlar göç etmek sorunda kaldı.

Suriye’de camiler, okullar, hastaneler yıkıldı. Tarihî binalar yerle bir edildi. Esad zâliminin gaddarlığı, Suriye’de menfaati (!) olanların ve bölgedeki oyun kurucuların ceremesini masum çocuklar, kadınlar, topyekûn bir millet çekti, çekiyor.

Tıpkı Irak ve Afganistan’da olduğu gibi, “özgürlük ve demokrasi getireceğiz” diyerek başlayan “Arap baharı” yalanı ile zâlim Esad’ı destekleyenler de, muhalifleri destekleyenler de silâh satarak kasalarını doldurdu…

AKL-I SELİM MAĞLÛP OLUNCA…

İç savaşın başladığı tarihten yaklaşık 1 yıl sonra (10.2.2012) şu ikazlarda bulunmuştuk:

“ABD büyükelçilik personelini geri çağırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa büyük elçilerini geri çekti. Diğer Avrupa ülkeleri de sırada. Rusya ve Çin ise Beşşar Esad yönetimini destekliyor. Bunu BM toplantısında da gösterdiler. Batılı ülkelerin büyükelçiliklerini çekmesi bir operasyon hazırlığı olarak yorumlanıyor. Öyle bir hava hâkim ki, her an patlamaya hazır hale gelindi. Eller tetikte, bomba yüklü uçaklar kalkmaya hazır, her an bir hava saldırısı başlayacak… Şu aşamada akl-ı selim sahibi ülkelerden beklenen buna meydan vermemektir. İnşallah böyle bir büyük yanlışa daha düşülmez.

“Zira, Libya’da ve Mısır’da yaşananlar dünyanın gözü önünde. Müdahaleler sonrasında düzelme olmadı, kan durmadı, tersine karışıklık daha da artmış durumda. Dışarıdan müdahale akan kanı daha da arttıracak ve iç çatışmaları körükleyecektir. Diplomasi yöntemleri denenmeli ve ülkelerin meseleyi kendi içinde aşmasına yardımcı olunmalıdır.

“Daha önce Irak’ta, Afganistan’da yeni dönemde de Libya ve Mısır’da görüldü ki, dışarıdan müdahaleler ‘demokrasi ve özgürlük’ getirmekten çok ülkeleri parçalara bölüyor, o ülkenin insanlarına ait olan kaynaklar paylaşılıyor, kan durdurmak bir yana daha fazla kan akmasına sebep oluyor.

“Irak’ta ve Afganistan’da Müslüman ve kardeş kanı döküldü, hiç değilse burada buna meydan vermemek lâzım. Sağduyunun hâkim olması için çalışmak gerekir… En önemlisi de Suriye’de karışıklığı yine Suriye halkı bitirmeli. Geleceklerini kendileri tayin etmelidir…”

* * *

Maalesef diyalog yolları kapatıldı, akl-ı selim ve sağduyu galip gelemedi, tersine mağlûp oldu…

Dışarıdan müdahaleler kanı durdurmadı, tersine daha da arttırdı. Irak ve Afganistan’da olduğu gibi ne özgürlük geldi, ne demokrasi… Ve 6 sene sonra gelinen nokta ortada... Kan, gözyaşı…

Kazanan sadece silâh tüccarları oldu. Kaybeden de insanlık oldu.

ÜÇ ÜLKENİN DEKLARASYONU

Geldiğimiz noktada Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları bir deklarasyona imza attılar. Sekiz maddelik o deklarasyonda, Suriye’de “siyasî müzakereler” için bir yol haritası çizildi.

Üç ülke de Suriye’nin “çok dinli, çok etnik gruplu, mezhepçi olmayan, demokratik ve seküler (laik) karakteri”ni tanıyacaklarını söylerken, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını desteklediğini de deklare etti.

En önemlisi de ikinci maddedeki, “İran, Rusya ve Türkiye, Suriye ihtilafının askerî çözümünün olmadığına emindir” denilmesi oldu.

Deklarasyona girmeyen, ama üzerinde anlaşılan önemli bir hususta, önceliğin “rejim değişikliği” olmadığı…

Altı sene sonrada olsa bu mutabakat Suriye halkı için çok önemli. Ama şu soruyu da sormak lâzım: Suriye harap olmadan bu akl-ı selim oluşamaz mıydı? Askeri çözümün çare olmayacağı başından belli değil miydi?