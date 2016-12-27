Terör belâsı!

Bazı ülkelerin terör konusundaki “bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” tavrı, hatta bir takım ülkelerin teröristleri, dolayısıyla da terörü desteklemeleri, onları himaye etmeleri neticesinde terör dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Eğer dünya terör konusunda ortak bir dil oluşturmaz, ortak hareket etmezse de birinci gündem olmaya devam edeceğini tahmin etmek hiç zor değil.

Terör, Türkiye’nin de birinci gündemi maalesef.

Daha geçen hafta Beşiktaş’ta futbol karşılaşmasında görevli polislerimize, Kayseri’de çarşı iznini çıkan askerlerimize yapılan terör saldırılarının şokunu atlatmaya, acısını unutmaya çalışırken, diğer yandan suikast neticesinde katledilen Rusya Büyükelçisi Karlov’un cenazesi kaldırılmadan, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nı sürdüren askerlerimizden 16’sının şehit düşmesi, 33 askerimizin de yaralanması acılarımızı derinleştirdi. 24 Ağustos’ta başlayan ve 123 günü aşkındır devam eden harekâtta şehit sayımız maalesef 37 oldu…

TERÖR İHRACI

Son yıllarda ABD’nin “demokrasi ve hürriyet getireceğiz” diyerek girdiği Irak ve Afganistan’da yaşattıkları neticesinde terör azgınlaşırken, son bir buçuk yıldır da Türkiye terör sarmalından çıkamıyor. Yaşadığımız terör saldırıları yürekleri dağlarken, analar, eşler, çocuklar ağlamaya –maalesef- devam ediyor.

Bölgemiz ateş çemberi…

Türkiye’deki terörün artmasının birçok nedeni var. Bunlardan en önemlisi son yıllarda sınırlarımız yanında yaşanan iç savaşlar ve karışıklıklar…

Süper güçlerin bu bölgedeki oyunları neticesinde hem Irak hem de Suriye’de kimin eli kimin cebinde belli değil. Onlarca terör örgütünden ve gruptan bahsediliyor. PKK, IŞİD, PYD bunların başında geliyorlar.

Irak’ta ve Suriye’deki otorite boşluğu ve bölünmüşlük terörü besliyor. Dolayısıyla da dünyaya, özellikle de Türkiye’de terör ihraç ediyor.

PİYONLAR ORTADA, AKIL VERENLER YOK!

Son yıllarda dünyayı yöneten güçler(!) önce terör örgütlerini kuruyorlar, besliyorlar, silah yardımı yapıyorlar, sonra amaçlarına ulaşınca da bu örgütleri yok etmeye çalışıyorlar. Yok etmeye çalışırken de, bölge insanı bunun acısını yaşıyor. Irak’ta böyle oldu. Şimdi de Suriye bunu yaşıyor. Kimi zaman da besledikleri terör grupları dönüp kendilerini vuruyor…

Başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere Suriye’de hesabı olan birçok ülke var. İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde bu bölgedeki “sinsi siyasetleri”ni farklı yürütüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin asimetrik bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu dikkat çekerken, “Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonudur. Asıl mücadelemiz arkalarında güçlerledir. Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar” diyerek bu gerçeğin altını çizmesi dikkat çekti…

Yani görünürde piyonlar var, ama arkasındaki güçlerin kimler olduğu ortaya çıkmıyor, çıkarılamıyor.

BELÂDAN KURTULMAK İÇİN

Türkiye’nin bu terör sarmalından kurtulması için öncelikle sınır ötesindeki ülkelerde iç savaşların bitmesi gerektiği ortada. Bunun için Türkiye, Rusya ve İran’ın “Suriye krizinin askerî çözümlerle olmayacağı noktasında ve Suriye’nin toprak bütünlüğ”ü noktasında mutabakata varmaları önemli bir adım ama önemli olan bunun gereğinin yapılması…

Türkiye olarak, millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemden çıkmak için de, birlik, beraberlik ve kardeşlik noktasında birleşmek gerekiyor. Terör ateşinin nasıl söndürüleceğine hep birlikte çözüm bulunması gerekiyor. Türkiye maalesef terör olayları karşısında dahi kutuplaştırılıyor. Buna izin verilmemelidir.

Cenâb-ı Hak bu terör belâsından, terör fitnesinden ülkemizi bir an önce kurtarsın… (Amin)

* * *

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit olan 16 askerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve milletimize taziyelerimizi sunarız. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyoruz.