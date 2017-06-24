MAK Danışmanlık Ramazan ayı içerisinde yaptığı araştırma sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Şirket her yıl Ramazan ayında böyle bir araştırma yapıyor. Bu sene ki, araştırmanın konusu “Türkiye’de toplumun dine ve dinî değerlere bakışı”ydı.

30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede, 5 bin 400 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerin neticesi, dinî değerlere bakışımızın zayıfladığını ortaya koyuyor.

Bu araştırmanın sonuçlarını görünce AKP’nin kurucularından, Meclis Başkanlığı ve Başbakan yardımcılığı yapan Bülent Arınç’ın bundan 3 yıl önce söylediği “AKP iktidarının 12 yılda ekonomide önemli mesafeler aldığını, ancak aynı başarıyı manevî anlamda gerçekleştiremediği” sözleri hatırımıza geldi. Araştırma sonuçlarına bakıldığında maalesef 3 yıl önce söylenen bu sözlerin daha gerisine gidildiği de görülüyor.

Araştırmayı sosyal medyada bölüm bölüm paylaşan araştırma şirketi MAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’a, yine sosyal medyadan çok dikkat çekici sonuçlar paylaştığını söyleyip araştırma sonuçlarını mail yoluyla göndermesini rica ettim. Kulat, araştırmanın özetini ise şöyle yorumladı: “Toplum dökülüyor…”

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Burada araştırmadan birkaç veri paylaşmak istiyorum.

Araştırmanın ilk bölümünde imanın şartları arasında yer alan Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman konularında insanlara sorular sorulmuş.

“Allah’ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?” şeklindeki soruya yıllardır “yüzde 99’u Müslüman” diye ifade edilen toplumun yüzde 86’sı “evet, Allah’ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyorum” derken aynı soruya; “Evet, Allah’ın sadece varlığına bizi yarattığına inanıyorum, ama her şeye karıştığını, karışacağını düşünmüyorum” cevabını vermiş.

Bu sonuç karşısında şirket, “Ortaya çıkan sonuç; toplumun inanç erozyonuna karşı ivedilikle bir manevî kalkınma seferberliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir” yorumunu not düşmüş.

“Meleklere inanıyor musunuz?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 75’i “Evet, meleklere inanıyorum” derken “Hayır, gözümle görmediğim varlıklara inanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 15 çıkmış.

“Evinizde Kur’ân-ı Kerîm var mı? ve düzenli aralıklarla okuyor musunuz?” sorusuna toplumun yüzde 25’i “Evet, evimizde Kur’ân-ı Kerîm var ve düzenli aralıklarla Kur’ân-ı Kerîm okuyoruz” cevabını verirken, “Evet, evimizde Kur’ân-ı Kerîm var, ama pek okuduğumuz söylenemez” diyenlerin oranı yüzde 32, “Hayır, evimizde Kur’ân-ı Kerîm yok” diyenler yüzde 33 olmuş.

Araştırma şirketi bu sonuçlar üzerine, “Evinde inanç kaynağı kitabı bulundurmayan ya da var olanı okumayan ya da okuduğunu anlamayan bir toplumun onu anlaması, doğru anlaması ve yaşamasını beklemek zaten sağlıklı bir beklenti olmaz” yorumunu getirmiş.

Araştırmanın dikkat çeken bir sorusu da, “Cennete gideceğiniz kesin olsa; şu an Cennete gitmek için ölmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna verilen cevap. “Evet diyenlerin oranı sadece yüzde 15, hayır diyenlerin oranı yüzde 65 olmuş. Şirket bu sonuca ise şu yorumu getirmiş, “Allah’ın istediği, Peygamber’in gösterdiği istikamette, düzgün bir yaşayışın ödülü olmanın ötesinde Allah’ın lütfu olan Cennet hayatı her Müslüman’ın hedefidir. Ancak dünya cezbediciliği ile insanı kendine meftun eder…”

“Camiye / mescide hangi sıklıkta gidiyorsunuz?” sorusuna “bayramdan bayrama” diyenlerin oranı yüzde 12 iken, “Cuma namazları ve Bayram namazları bir de Kandil günlerinde” diyenlerin oranı yüzde 32, “zaman zaman vakit namazları dahil camiye gidiyorum” diyenlerin oranı yüzde 13, “hiç gitmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 30 olmuş. Şirket buna sonuçlara “Türkiye’de 84 bin 684 cami bulunuyor. Bu camilerin pek çoğu maalesef sadece Cuma, Bayram ve Kkandil gecelerinde dolmakta sair zamanlarda pek çoğunda 1 saf bile cemaat olmuyor” değerlendirmesinde bulunmuş.

Araştırmada, “Hangi sıklıkta namaz kılıyor sunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 22’si 5 vakit namaz kılıyorum. derken, yüzde 26’sı “arada vakit namazları kılarım, ama Cumaları ve Teravihleri ve Bayram namazlarını tam kılarım” derken, “hiç namaz kılmıyorum” diyenlerin oranı “sıklıkla namaz kılıyorum” diyenlerde aynı oranda, yani yüzde 22 çıkmış.

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Araştırmada ortaya çıkan bir durum ise, kendisi namaz kılmasa da eşinin ve yöneticisinin dindar olmasını istemesi olmuş.

Araştırmanın en ilginç sorusu da, İslâm ülkelerinin (Hıristiyan ülkelerin dinî lideri papalık gibi) “halifelik benzerî bir dinî liderliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu olmuş. Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü “evet” derken, yüzde 40’ı “hayır” cevabını vermiş. Yüzde 6’lık bir kesimde kararsız kalmış.

“Türkiye’de toplumun dine ve dinî değerlere bakışı” konulu anket ülkemizin hali pürmelâlini anlamak isteyenler için önemli veriler ihtiva ediyor.

Bu sonuçlara göre yapılması gereken, eksikler, hatalar, fazlalar neler bunları analiz edilip “inançlarımızın daha fazla erozyonu uğramaması” için tez elden bir seferberlik yapılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. İlgililere duyurulur...