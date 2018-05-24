Cennet hayatı birbirinden çeşitli nimetleriyle insanları bekliyor.

Dünyada helâl rızıklar içenlere, nimete şükredenlere ahirette sonsuz güzellikte nimetler vaad ediliyor. Takva sahiplerine vaad edilen Cennetin misali şöyledir, “İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükâfatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedî olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu?”1

Bu içecekler, dünyadaki nimetlerden daha doyurucu ve lezzetli olacaklardır. Kur’ân-ı Kerîm Cennet içeceklerini şu şekilde tarif ediyor, “Cennet içecekleri baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere türlü türlü zevkler bahşeden ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan içeceklerdir”,“İçildiği taktirde sarhoşluk vermediği gibi ne baş dönmesi yapmaktadır, ne de günaha itmektedir.”2

Böyle sınırsız nimetlere kavuşmak için çalışmak gerekir. Rasulullah (asm) şöyle buyurdu: “Hangi mü’min, susamış, bir mü’mine bir içecek içirirse, Allah da kıyamet gününde ona, mühürlü halis bir şarabtan içirir.”3 Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandığımızda nimetler bekaya ulaşacak. Cennet lütfuna mazhar mü’min olmak duâsıyla..

Dipnotlar:

1) Muhammed Sûresi, 15.

2) es-Sâffât 37/45-47, el-Vâkıa 56/19.

3) İbn Kesir sh. 8362. Ahmed b. Hanbel’den.