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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennet ırmakları

Mehmet Örnek
13 Eylül 2018, Perşembe 01:34
Cennetin manevî bütün lezzetlere medar olduğunu söyleyen Bediüzzaman, Risale-i Nur’da Cennete dair olan kısımda şu âyet-i kerime ile başlıyor, “İman eden ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır.”1

Buradan anlıyoruz ki, Cennette akan ırmak ve nehirler vardır. Allah’ın rızası ile salih amellerin neticesinde bu güzelliklere kavuşulacaktır. Dünya hayatında bir parçasını görebildiğimiz bu manzaralarda, hakikî kaynakları olan Cenneti düşünerek tefekkür ettiğimizde, ebedî manzaralara zemin hazırlamış oluyoruz. Nitekim güzel olan her şey, ebedî âlemde devam bulacağı bildiriliyor. Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde Cennette akan ırmaklar olduğunu da söylüyor, “Allah, mü’min erkeklere ve kadınlara içinde ebedî olarak kalacakları altından (zemininden) Irmaklar akan Cennetler vadetmiştir .” 2 

Müttakilere söz verilen Cennetin özelliklerinin başka yönü ve vasıfları Kur’ân’da şöyle geçer, “ Müttakilere va ‘d olunan Cennetin niteliği (ve özelliği) şöyledir : O Cennette hiç bozulmayan sudan ırmaklar vardır. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. İçenlere lezzet ve keyif veren (Cennete özel) ırmaklar vardır. O Cennette süzme baldan ırmaklar vardır .”3 

Görüldüğü üzere ırmakların olması Cennetin özellikleri arasında zikrediliyor. Hatta farklı çeşit ırmakların olacağı ifade ediliyor. Her biri değişik kaynaklardan akarak, arzu edildiği gibi istifadeye sunulacaktır. Irmakları kaynaklarında görebilmek duâsıyla.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi, 2:25.

2- Tevbe Sûresi,72.

3- Muhammed Sûresi, 15.

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