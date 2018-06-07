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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennet meyveleri

Mehmet Örnek
07 Haziran 2018, Perşembe 00:51
Cennette sayısız nimetler var. Kur’ân-ı Kerîm’de çok fazla bahsedilen nimetlerden biri de meyveler.

Allah Cennet meyvelerini, “Orada sizin için birçok meyveler vardır; onlardan yiyeceksiniz”1 diyerek müjdelemiştir. Cennette her ağacın meyveleriyle hizmet edeceğini, onlara ulaşmanın kolay olduğunu şu âyet ile anlıyoruz, “(Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.”2 Cennetteki yiyecek ve meyvelerin, Cennet ehlinin önüne kusursuz ve zahmetsiz olarak geleceğini buradan anlıyoruz.

Meyvelerin renkleriyle, kokularıyla, görüntüleriyle çeşitli olması  da Allah’ın san’atının delilleridir. Kur’ân’da Cennet meyvelerinin çeşitli olduğundan bahseden âyetler şöyledir, “Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları), üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları”, “Ve (daha) birçok meyveler arasında, kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler)...”3 “İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır”, “İşte onlar; onlar için bilinen bir rızık vardır. Çeşitli meyveler. Onlar ikram görenlerdir. Nimetlerle donatılmış (naim) Cennetlerde.”4 Rabbim Cennet sofralarında en güzel meyveleri yemeyi nasip etsin.

Dipnotlar:

1) Zuhruf Sûresi, 72-73.

2) İnsan Sûresi, 14.

3) Vakıa Sûresi, 28-29/32-33.

4) Rahman Sûresi, 68 / Saffat Sûresi, 41-43.

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