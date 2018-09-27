"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennetin dili

Mehmet Örnek
27 Eylül 2018, Perşembe 01:59
İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: “Şu üç şey sebebiyle Arapları sevin: Ben Arap olduğum için, Kur’ân-ı Kerîm Arapça olarak nazil olduğu için, Cennette Arapça konuşulacağı için.”1 Peygamberimiz (asm) kendisinin Arap, Kur’ân’ın ve Cennet lisanının Arapça oluşunu açıkça bildirerek Arapları sevmeyi tavsiye etmiştir.

Bunda mühim hikmet ve sırlar vardır. Kur’ân-ı Kerîm, ilk muhatapları Arap olan bir topluma Arapça olarak gönderilmiştir. Arapça’nın çok geniş şümullü, az cümleyle çok mana ifade edebilen zengin bir dil oluşu, asırlar sonra anlaşılabilecek mana ve hakikatleri içerisine almasını sağlamıştır. Yusuf Sûresi’nin ikinci âyetinde “İyice anlayasınız diye, Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik” buyurmuştur. 

Arapça, belâgat, edebiyat, ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir. Aynı zamanda ses, ahenk ve cümle yapısı bakımından da diğer diller arasında yeri farklıdır. Bunun gibi birçok hikmete binaen âyetler de Arapça olarak nazil olmuştur. “Halkı Allah’ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye, onu, apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi.” 2

Evet, Kur’ân’ın dili, son Peygamber Hazret-i Muhammed’in (asm) konuştuğu dil Arapça olunca, Cennet dilinin de Arapça olacağı şüphe götürmez bir gerçek olur. Bunun hikmetini ancak Allah bilir. İmam Kastalânî, Hz. Âişe’den mealinde bir rivayeti şöyledir, “Cennet ehli Muhammed Aleyhisselâmın diliyle konuşacaklar.” 3 Bu rivayetlerde anladığımız üzere, Cennet lisanının Arapça olması kuvvet gösteriyor. Hiç konuşamadığımız bir dili nasıl konuşacağız diyenler olabiliyor. İnsanlar hiçbir şey bilmezken, dünyaya ilk kez gönderildiğinde nasıl ki dilleriyle konuşabiliyorsa, ahirette de Allah’ın izniyle asıl dilleriyle konuşabileceklerdir. 

Doğrusunu ancak Allah bilir.

Dipnotlar:

1. Taberani - Kebir, Beyhaki - Şi’bü’l-İman.

2. Şuarâ Sûresi, 195.

3. Mevâhib-i Ledünniye, 1:276.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

    ''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    Ölüme inanmak yaşamak için bir faktör

    Ekonomik krizden çıkmak için

    Avustralya’da Nur seminerleri başladı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Ruhani: ABD ile Orta Doğu'da savaşmak istemiyoruz

    ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderecek

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den İran'a suçlama

    AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib teşekkürü

    Macron: İran nükleer silaha sahip olmamalı

    Bölge ülkeleri Nil Nehri konusunda anlaşamadı

    İsrail'e ABD koruması devam ediyor

    Filistin'i tanıma sözü verdi

    Ekim alanları neden daraldı?

    'Nüfusumuzun yarısı uyku rahatsızlığından muzdarip'

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    Şehit korucular dualarla...

    Avrupa Parlamentosu'nda Müslümanları ilgilendiren önemli toplantı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Masumlar kim vurdu’ya gitmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi ve hukuk
    Süleyman KÖSMENE

    Cehenneme uğramayan olmayacak mı?
    Genel

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz
    Kadir AKBAŞ

    Savruluyoruz!
    Faruk ÇAKIR

    Daha kötüsü ne olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Adalet bürokrasisi ve komedileri
    Genel

    Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
    Genel

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.