Cennetin vasıfları

Kur’ân’da geçen Cennet isimlerinin hepsini kapsayacak vasıflar vardır. Bunlar, Cennetlerin ortak özellikleridir.

El-Hüsnâ: İyilik yapanlara Allah tarafından daha büyük bir iyilikle karşılık verileceğini, ayrıca buna bir de ilâve (ziyade) yapılacağını ifade eden Yunus 26. âyetindeki hüsnâ (daha güzel, daha iyi, en güzel, en iyi) kelimesinin Cennet anlamına geldiği kabul edilmiştir. “Güzel davrananlara hüsnâ (daha güzel karşılık), bir de ziyade/fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar Cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.”1

Dârüs’s-Selâm: Eksik görülebilecek, üzüntü duyulabilecek herşeyden korunmuş, Allah’ın, Melekleri ve mü’minlerin “Selâm”ı ile özellikli barış yurdu. Bir ismi de Selâm olan Allah’ın esenlik Cennetidir.

“Halbuki Allah, Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidayet buyurur.”2

Dârü’l-Mukame: Asıl durulacak yer, ebedî ikamet edilecek yurt manasındadır. Kur’ân’da, “O (Rab) ki, lütfuyla bizi Dârü’l-Mukameye / asıl oturulacak yurda (Cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.”3

Mekamin-Emin: İçinde güven duyulacak yerdir. “Müttakiler Mekam-ı Emin’dedirler.”4

Cennet’ül-Huld: Yeri, nimetleri ve içindekileri ebedî olan Cennettir.”Onlara sor bakalım, (atıldıklarında ölümü çağıracakları Cehennem mi?) yoksa Müttakilere vaad edilen Cennet’ül-Huld mü daha hayırlıdır? Ebedî Cennet olan Cennet’ül-Huld onların mükâfatı ve dönüş yeridir.”5

Dipnotlar:

1-Yûnus, 10/26.

2-Yûnus, 10/25.

3-Fâtır, 35/35.

4-Duhan, 51.

5-Furkan, 15.