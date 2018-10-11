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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cennette gazete okuyabilecek miyiz?

Mehmet Örnek
11 Ekim 2018, Perşembe 00:58
Geçen hafta Yeni Asya Vakfı’nda başlayan seminer sezonunu “Risale-i Nur’un medyadaki dili” semineriyle açan Kâzım Güleçyüz’ün konuşmasına “Cennette gazete olacak mı?” sualiyle giriş yapması ve Risale-i Nur’dan konuyla ilgili yaptığı yorumlar, bizi bu yazıyı yazmaya sevk etti.

Biz de konuyu inceledik. Acaba ebedî âlemde bu nimetten istifade edebilecek miyiz sorusuna cevap aradık. Evet biliyoruz ki, Dünya, bütün güzellikleriyle Cennet’ten bir numûnedir. Bu itibarla, dünyanın güzel yanları, özendirmesi maksadıyla Cennete benzetilebiliyor. Fakat Cennette aynı güzellikleri, asıl kaynaklarından daha güzel suretlerde görebileceğiz. Âyette de ifade edildiği üzere Cennet ehli, verilen ikramlar karşısında “Bu, daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!”1  diyerek, nimetlere aşina olduklarını gösterecekler. Demek, Dünyada iken nimet olarak bize gönderilen her şey, Cennette daha güzel suretlerde karşımıza çıkabilir. Okumayı çok seven bir insan da orada kitap, dergi, gazete okumayı arzu edebilir. Nitekim “Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir”2 diyerek istenilen her şeyin olacağı aşikâr bir şekilde söyleniyor. O zaman okuma arzumuzun ve dolayısıyla hakikatli neşirlerin de Cennette devam bulacağını anlıyoruz. 

Ayrıca geçmişe dair merak ettiğimiz bütün haberleri okuyabileceğimiz kaynakların olması da gerekir.. Çünkü “Vermek istemeseydi istemek vermezdi” sırrınca, İstenilen her şey orada karşılık bulacaktır Allah’ın izniyle.

Ahiret âlemi, asıl hayatımız olacaksa fani âlemde bile ihtiyaç duyduğumuz gazetelerin, Cennette de olması gerekir.  Hem Dünyada iken hakkı gözeten her şey ebede ulaşıyorsa, hakkın hatırını feda etmeden hakikatleri neşretmeye çalışan Yeni Asya gibi bir gazete de, Allah’ın izniyle ebediyete ulaşacaktır. Allah, elbette nurunu tamamlayacak. Çünkü Gazetemiz, bir şahs-ı manevinin temsilcisi olarak, Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin medyadaki dilini yansıtıyor. Bu nurun savunucusu olarak ebedî âlemlerde devam bulması, hikmetini iktiza ediyor.

Ve Bediüzzaman Cennette manevî ceridelerin olabileceğini de söylüyor, “Hakaik-i imaniye ve Kur’âniye ve hâdisât-ı Muhammediye (asm) ise, ne kadar cüz’î de olsa, en büyük, en küllî bir hadise-i mühimme hükmünde, en küllî bir daire olan Arş-ı Âzamda ve daire-i semâvatta-temsilde hata olmasın-mukadderât-ı kâinatın mânevî ceridelerinde neşrolunuyor gibi, her köşede medar-ı bahis oluyor diye beyan ile beraber,  kalb-i Muhammedîden (asm) tâ daire-i Arşa varıncaya kadar ise, hiçbir cihetle müdahale imkânı olmadığından, semâvâtı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifade ile, vahy-i Kur’ânî ve nübüvvet-i Ahmediye (asm) ne derece yüksek bir derece-i hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilâf ve yanlış ve hile ile ona yanaşmak mümkün olmadığını, gayet beliğâne, belki mu’cizâne ilân etmek ve göstermektir.”3

Öyleyse, Dünyada vazifesini lâyıkıyla yerine getiren gazeteler, ahiret âlemlerinde beka bulabilir. Cennette istediğimiz her şeye karşılık bulabileceğimiz gibi, gazete de okuyabiliriz. Ahiret nimetleri arasında gazete okumayı arzu ediyorsak, bu isteğimiz baki âlemde cevap bulacaktır inşaallah. Belki ahiret âlemlerindeki farklı haberleri buradan takip ederek, tebrikleri gazetelerden okuyacağız doğrusunu ancak Allah bilir. Hakikatleri ebedî âlemlerde okuyabilmek duâsıyla.

Dipnotlar:

1) Bakara, 25.

2) Fussilet Sûresi, 31.

3) Sözler, s. 474

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