Cennetteki yiyecekler

Cennette nefislerin hoşuna gidecek içecekler olduğu gibi yiyecekler de vardır.

Canların istediği son derece lezzetli pek çok yiyecek olduğu âyet ve hadislerle bildirilir. Âyetlerde şöyle geçer, “Arzulayıp-seçecekleri meyveler”, “Canlarının çektiği kuş eti”, “Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere onlara sunulur.” 1 Dünyada nimetlere şükür vazifesini yerine getirip, lâyıkıyla kul olanların Cennette mükâfatlandırılacağı ifade ediliyor. Burada tattığımız nimetlerin benzerleri, daha güzelleri hiç bitmeyecek şekilde Cennet ehline sunulur. Bu âyet-i kerimede şu şekilde ifade ediliyor, “(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: ‘Bu daha önce de rızıklandığımızdır’ derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur.”2

Cennet nimetlerinin bir özelliği de çok bereketli olmalarıdır. Allah ahiret yurdu için, orada rızıkların tükenmeyeceğini şöyle bildirmektedir, “İşte hesap günü size va'dedilen budur. Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok.”3 Ahirette Cennet sofralarında oturmak duâsıyla..

Dipnotlar:

1) Vakıa Sûresi, 20, 21, 24.

2) Bakara Sûresi, 25.

3) Sad Sûresi, 53-54.