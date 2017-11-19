Bu dâvâ gençlerin omuzlarında yükselecek

Gençlerle buluşuyoruz” adı altında toplantımızın ilki, beklediğimizin de üzerinde bir coşkuyla Süleymaniye Yeni Asya Vakıf binamızda gerçekleşti.

Bir kez daha anladık ki; Yeni Asya, gençlere çok önem veriyor, çok değer veriyor. Aynı şekilde; Yeni Asya Gazetesini sahiplenen, büyüklerinin tecrübelerine dayanarak Yeni Asya’ya yenilikler katarak daha ileriye taşımak isteyen, verilecek her hizmeti yerine getirmeye hazır, heyecanlı bir genç kitlesi var. İşte o muazzam günde, bunu yaşayarak görmüş olduk. Sevincimizin tarifi yoktu. Kısaca, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin, ”Nur’un bayramları olacak” diye müjdelediği günlerden biriydi.

Tarihe baktığımızda, büyük dâvâlar hep gençlerin omuzlarında yükselmiş. Peygamber Efendimiz’in (asm) yanında, İslâm bayrağını dalgalandırmak için canla başla çalışan bir genç kitlesi vardı. Müslüman olduklarında çoğu otuz yaşın altındaydı. Risale-i Nur hizmetinde de Üstadımızın yanında, Kur’ân’ı dünyaya hâkim kılmak için her şeyini feda edip hizmet aşkı ile yanıp tutuşan gençler vardı.

İttihad ve Yeni Asya’nın öncü kuvvetleri de yine gençlerdendi. Onların dâvâsı da aynıydı. Kur’ân’a, İslâm’a neşriyat yoluyla hizmet! Bu mücadelede hanımlar da geri kalmamış. Zeynep Münteha Polat, Mü’mine Güneş gibi genç hanımlar, kalemleriyle ve hitâbetleriyle ön saflarda mücadele meydanına çıkmışlardı. İttihad ekinde onlarla ilgili yazı ve haberleri gördüğümde içimden geçmişti, “Acaba biz gençliğimizi beyhude mi geçirdik, ya da geçiriyoruz? Bu gün de hem kalemiyle hizmet eden, hem konferanstan konferansa koşan genç hanımlar çıkar mı? Ya da biz de onlar gibi olabilir miyiz?” diye.

12 Kasım Pazar günü Süleymaniye’deki toplantımızda içimden geçen sorunun cevabını almıştım. Gençlik toplantısına vesile olan, Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz Ağabeyimizin de orada ifade ettiği gibi hitâbeti güçlü, seminer verme kabiliyeti olan pek çok genç kardeşimiz vardı. Hepsi birbirinden değerli fikirlerini, üstelikte heyecanlarına rağmen çok güzel ifade ettiler. Yan yana gelen elif’ler gibi hepimiz birbirimizden kuvvet aldık, aşk ve şevk alış verişi sonucu salondan çok yüksek bir enerji yükseldi. Öyle ki, anında harekete geçildi. Toplantının hemen ardından gurup açıldı, faaliyetler başladı. Herkesin kendi ilgi alanına göre yapacağı çok iş var. Şimdi, taksim’ul a’mal düsturuyla ilgi alanlarına göre ekiplerin kurulması aşamasındayız.

Öyle görünüyor ki, bu gençlik enerjisinin titreşimleri İstanbul’dan diğer illerimize de yayılacak. Uzakları yakınlaştıran teknoloji nimeti vasıtasıyla biz onları da bu enerjiye dahil etmeye hazırız. Yeter ki bizimle irtibat kursunlar, fikirlerini, çalışmalarını göndersinler.

Bu anlamlı toplantının neticesinde, en önemli kaynağa sahip olduğumuzu anladık. “Fen ve din ilimleriyle donanımlı yetişmiş gençlik”!. Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Akdamar Adası kadar yerde, elli adam yetiştirsem, dünyanın dört yanına göndersem, dünyayı fethedebilirim” sözlerindeki mânâ daha da anlam kazanmıştı. Bize okul olan Yeni Asya Gazetesi adeta bu vazifeyi üstlenmiş, daima “adam” yetiştiren bir mecrâ olmuştu.

İnşaallah bu dâvânın dünyada hâkim olduğu günler de gelecek. Yine Üstadımızın müjdesiyle noktalamak istiyorum: “Risale-i Nur hakikatleri ileride dünyanın kânun-i esâsîsi olacaktır.” (İnşaallah)