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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Eyvah sermayem eriyor

Mehtap Yıldırım Yükselten
01 Kasım 2018, Perşembe 01:27
Bilim insanları Antarktika’daki buzullara, hassas özellikte sismik sensörler yerleştirerek buzulların erime seslerini kaydetmişler.

Daha önce hiç duymadıkları seslerle karşılaşan bilim insanları, duyulan sesleri “tuhaf” olarak nitelendirmiş. NASA ise buzulların erimesinden endişe duyduklarını ifade etmiş. Washington’da basın toplantısı yapan NASA yetkilisi David Rind, iklimdeki ısınma sebebiyle Kuzey Kutbu’ndaki buzul tabakalarının hızla erimekte olduğunu belirterek bu durumun kaygı verici olduğunu söylemiş.

Eriyen buzulların sesleri ile ilgili bu haber karşısında, doğrusu ben de endişe duydum. Bir yandan yaşlanan dünyanın ömrü eriyordu, bir yandan benim ömrüm. Buzulların dilini anlayamasam da, “Vaktiniz az kaldı, acele edin” diye bağırdıklarını hissettim ve sarsıldım.

Bu haber aynı zamanda Mesnevî’de geçen hikâyedeki buz satıcısının acı ile bağırmasını da hatırlattı. Sıcak bir yaz günü, buz satıcısı yüksek dağlardan getirdiği buzları pazarda satmaya çalışmaktadır. Ancak ekonomik durgunluktan dolayı buzları satılmamaktadır. Adam tek sermayesi olan buzların yavaş yavaş eridiğini gördükçe, “Eyvah! sermayem, sermayem eriyor! Sermayesi sürekli tükenen bu fakirden alış veriş yapan yok mu?” diye oturup feryad edip inlemeye başlar. Talebeleriyle birlikte oradan geçen velî Cüneyd-i Bağdâdî  Hazretleri, bir anda durur, o da: “Eyvah sermayem!” diye feryad etmeye başlar. Talebeler sorar: “Ne oldu hocam?” Büyük veli: “Adamın söylediklerini duymuyor musunuz? Nasıl da üzgün, perişan. Söyledikleri beni çok sarstı. Eriyenin sadece buzlar değil, ömrüm olduğunu fark ettim. Saniye saniye, dakika dakika ömür buzumuz eriyor, hissedebiliyor musunuz? Sahip olduğunuz en değerli sermaye ömürdür. Onun ne kadarını Allah’a satabilirsek yani O’nun yolunda değerlendirirsek elimizde o kâr kalacak. Gerisi, satılmadan eriyip toprağa damlayan buzlar gibi boşu boşuna ziyan olup gidecek. Ayrıca bizden de hesabı sorulacak.” şeklinde taleberine açıklama yapar.

Eriyen buzulların sesleri de belki de buz satıcısı gibi “Sermayem tükeniyor, eriyorum!” diyor. Belki de dünyanın sekerat inlemeleri. Bu sesler, bizlere de ders veriyor. “Sen de tükeniyorsun, ömür sermayen eriyor, dikkat et” diyor. Dünya bir pazar yeri, biz de o pazardan geçmekteyiz. Buzulların sesine kulak verip, ömür sermayesinin pek az olduğunu, lüzumlu işlerinse pek çok olduğunu bir kez daha tefekkür etmeli.

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