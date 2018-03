Babamın, en son yazısı 28.01.2018 tarihli Yeni Asya’da “Her gün ölümden dönüyoruz” başlığı ile “Gönül Pınarı” köşesinde çıkmıştı.

Kalple ilgili ciddi bir rahatsızlığı olduğunu ne kendisi, ne de biz bilmiyorduk. Nefes almada zorluk yaşadığını hissetmesi sonucu kontrol amaçlı gittiği hastanede, yapılan tetkiklerde, kalp damarlarının tıkanmış olduğu ve acil ameliyat olması gerektiği söyleniyor.

Tabi hiç düşünmediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaşmak bizi şaşırtsa da, Allah’tan gelen her hâlin bizim için güzel olduğunu bilmenin verdiği teselli ve tevekkül içerisindeydik. Çok şükür, ameliyat ve yoğun bakım süreçlerini atlattık. Hâlen hastanede, tedavisi devam ediyor. İnşaallah, değişen kalp damarları, manen de yenilenerek, taze bir kanla daha güçlü bir şekilde “Gönül pınarı” köşesinde çağlayacaktır.

Babam, ameliyata girmeden önce “Her gün hastaneye Yeni Asya getir” demişti. “Gazetedeki işlerim ne olacak şimdi? Gençlere söyle, benim yerime de çalışsınlar. Elif ilâvesini çıkarsınlar, yazılar yollasınlar.” Demişti. Yoğun bakımdan çıktığında odaya alındığında ise ilk sorusu: “Yeni Asya getirdin mi?” oldu. Demek ki, ameliyattan önce zihni neyle meşgulse; çıkınca da narkozun bile etkileyip unutturamadığı aynı dâvasıyla meşguldü. Bu da bize “Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve öyle diriltilirsiniz” hadis-i şerifinin küçük bir ispatı olmuş oldu.

Vücudumuz, hassas ölçülerle, mizanlarla dolu programlardan ve sistemlerden oluşan mükemmel bir makine gibi. Bu sistemlerde meydana gelen en küçük bir arıza bizi ölüme kadar götüren bir sebep olabiliyor. Hepimiz her gün kim bilir kaç kez ölümden dönüyoruz da, bir çoğundan haberimiz bile olmuyor. Aciziz, fakiriz.. Hayatı ve yaşamamız için her şeyi veren, bizi ayakta tutan ancak Allah’tır. Her zaman dua etmeye ve dua almaya çok ihtiyacımız var ancak, hastalık ve musibet zamanlarında dua muslukları daha bir aciziyet ve samimiyet içinde akıyor. Bu dualar Allah’ın rahmetini, şefkatini çok daha fazla celb ediyor.

Biz de böyle bir acizlikle, dua ettik. Babamın ömrünün hayırlı, sağlıklı bir şekilde devam etmesi, şifa bulması için Allah’a yalvardık. Yeni Asya camiası da, dualarıyla yanımızdaydı. Ziyarete gelen Yazı İşleri ekibimize, dergi birimleri sorumlularımıza, arayan yazar ve okurlarımıza, her bir ilimizden dua eden herkese biz de ne kadar teşekkür ve dua etsek azdır. Samimi, ihlaslı ve topluca olan bu dualar, tesirini gösterdi çok şükür babam iyileşiyor. Telefonla arayanlardan Şükran Berk ablanın “Allah’ım onlar bin kalemle hizmet ediyorlar, Abdil kardeşin yerine benim canımı al diye dua ettim Hafız Ali gibi” demesi, beni çok duygulandırdı. Ancak, duanın bu şekilde kabul olunmasını asla istemediğimden ben de “Allah Şükran ablaya, babama, ağabey ve ablalarımıza, bu hizmete gönül vermiş büyük küçük her bir ferde, dünya ve ahiretimiz için hayırlı sağlıklı, hizmetlerle dolu bereketli ömürler versin” diye dua ediyorum. Bir kez daha anladım ki, bugün da aramızda Hafız Ali ruhlu kahramanlar mevcut. Arkamızda onların duaları var.

Babamın tedavi süreci devam ettiği için, biz de her gün hastaneye Yeni Asya Gazetesi götürmeye devam ediyoruz. Yeni Asya’yı okumaya başlayan doktor, hemşire ve hasta yakınları oluyor. Yani, Yeni Asya her gün hastaneye bir doktor gibi giriyor, bazen kantinde hasta yakınlarının elinde, bazen doktor ya da hemşirelerde dolaşıyor, ruhları tedavi ediyor, vazifesini yapıyor. Diğer gazetelerden farklı bir cazibesi olduğunu eline alan herkes hissediyor. Bu da gösteriyor ki, her yerde Yeni Asya’ya şiddetli ihtiyaç var. Hastalıklarda bazen erken müdahale hayat kurtardığı gibi, kim bilir yaralı bir ruha ulaşan bir Yeni Asya da hayat ve hayatlar kurtarır. Hem de kısacık bir dünya hayatı değil de, sonsuz bir hayat.