Her zulmete mukabil bir Nur inkişaf eder

Kur’ân’da ve Kur’ân’ın asrımıza bakan âyetlerinin tefsiri olan Risale-i Nur’da, “nur”un karşıtı “zulmet” olarak karşımıza çıkar. Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı her fiil zulmettir.

Zulmeti benimsemek, bu karanlığa uyum sağlamak zulümdür. Zulmün faillerine ve taraftarlarına da zalim denir.

Şöyle bir müjde ve hakikat var ki; her zulmetin karşısında doğacak ve onu boğacak bir “nur” vardır. Çok zulmetli günler görmüş olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bir çok İslâm âliminin “Zaman âhirzamandır, gittikçe daha fenalaşacak” dediği bir zamanda, “İstikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum”1 diyerek milletin ümidini yeniden şaha kaldırmıştır.

1. Dünya Savaşı sonuna Osmanlı Devleti de Almanya ile birlikte yenik sayılınca, halk ümitsiz, perişan, aç, fakir, çaresiz kaldığı günlerde, havada tam bir zulmet hakimdi.

Yine asrın müjdecisi şöyle diyordu: ”Şu kesif zulmet içinde bir nûr arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sâdıkada bir ziya gördüm.”2 İşte bütün zulmeti dağıtan, kararan afakı aydınlatan, rüyadan öte hakikat olan vak’a gerçekleşiyor. Zulmetlere olan bakış açımızı değiştiriyor. İslâm âleminin mukadderatını görüşmek üzere toplanmış nuranî bir meclis tarafından dâvet ediliyor. “Ey felâket ve helâket asrının adamı! Senin de reyin var. Fikrini beyan et” diyen nuranî meclisin, ”Savaşın mağlûbiyetinin neticesi ne?, Galip olsak ne olurdu? Neden şeriat medeniyeti reddeder? İslâmdaki medeniyet nasıldır?”3 gibi bir çok suallerine en güzel cevapları alıyorlar, tebessüm ve takdir ile tasdik ediyorlar.

Toplantının sonlarına doğru müthiş bir sual daha geliyor. “Her musîbet, cinayetin (günahların) neticesi, mükâfatın mukaddimesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki, şu musîbetle hükmetti? Hazırda mükâfatınız nedir?”

İşte müthiş soruya müthiş cevap: “Üç mühim erkân-ı İslâmiyedeki ihmalimizdir: salât (namaz), savm (oruç), zekât. Zîra, yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden istedi; tembellik ettik; beş sene, yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrik ile, bir nevî namaz kıldırdı. Hem, senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi; nefsimize acıdık. Keffareten, beş sene oruç tutturdu. ‘On’dan, ya ‘kırk’tan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekât istedi; buhl (cimrilik) ettik, zulmettik; O da bizden müterakim (birikmiş) zekâtı aldı.’

Bediüzzaman Hazretleri, ağır bir mağlûbiyet neticesinde yaşanan zor günlerin zulmet perdesini kaldırıyor ve yine nuru gösteriyor. Yani bir musîbet gelince hemen akabinde mükâfatı da geliyor. “Mükâfat-ı hâzıramız ise: Fasık, günahkâr bir milletten, humsu (beşte biri) olan dört milyonu velâyet derecesine çıkardı; gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neşet eden müşterek musîbet, mazi günahını sildi.”4

Bu ifadeler hem başımıza gelen musîbetlerin hakikî sebeplerini gösteriyor hem de hazır olan mükâfatlarla müjdeliyor. Üstad Hazretleri, Osmanlı Devleti’ni karanlık günlere sürükleyen, mağlûp eden sebepleri sayarken; Almanların, Fransızların, Yunanlıların yüzünden demiyor, hiçbir devleti ve ya kumandanı suçlamıyor. ‘Biz, İslâm esaslarını ihmal ettik, günahkâr olduk ondan başımıza bu felâket geldi’ diyor.

Bizim de toplum olarak yaşadığımız musîbet ve sıkıntılara bakış açımız bu olmalıdır. 1. Dünya Savaşı mağlûbiyeti gibi olmasa da, bizim zamanımızda da farklı musîbetler yaşandı ve yaşanıyor. Bir darbe teşebbüsü sonucu şehitler verdik. Geride kalanlarımız ise, adeta herkesin birbirine şüphe ile baktığı, suçlunun suçsuza, doğrunun yanlışa, “at izinin it izine karıştığı” toplumsal bir paranoya içinde. Zalimlerin yanında, hiç suçu olmayan masumlar, anneleriyle beraber çocuklar da hapishanelerde.

Elbette İlâhî adalet yerini bulacak, hiçbir zalimin zulmü yanına kalmayacaktır. Yaşanan zulüm ve haksızlıkları dile getirirken, Bediüzzaman Hazretleri’nin gösterdiği bakış açısıyla, “Acaba hangi hata ve günahlarımızdan dolayı bunlar başımıza geldi?” deyip düşünmeliyiz. Zulmetin arkasındaki Nur’u görmeliyiz. Hep beraber hatalarımızı telâfi edip, tahrip olan toplumdaki hayatımızın inşası için el ele vermeliyiz.



Dipnotlar:

1- Münâzarât.

2- Sünûhat.

3- Tarihçe-i Hayat, Rüyada bir hitabe.

4- Rüyada bir hitabe.

