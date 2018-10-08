“Yeni Asya herkes için güvenli bir liman”

Bir Risale-i Nur dersi sonrasında yeni tanıştığım bir hanımla sohbet etmeye başladık.

Daha önce başka bir gurubun Risale-i Nur derslerine gittiğini söyleyen kardeşimiz, “Orada özellikle bir siyasî partinin taraftarlığının yapılarak, derslerde buna dikkat çekilmesi beni çok rahatsız etti. Risale-i Nur’da okuduklarımla çelişiyordu” dedi. Bunun üzerine bir daha gitmediğini söyledi. Tarafsız bir yayın ararken Yeni Asya’ya rastlamış ve bir süredir de Yeni Asya alıp okuyormuş. Sonra, “Acaba bunların da Risale-i Nur dersleri var mıdır?” diye araştırmaya başlamış. Kısa bir araştırma ve telefon irtibatları sonucunda dershanemize ulaşmış.

Bir kaç gün önce de, marketin gazete standında Yeni Asya’yı bulup aldıktan sonra, aynı rafa bir el daha uzandı ve o da Yeni Asya aldı. Alan kişi tanıdık mı? diye dönüp baktım, ama tanımadığım bir hanımdı. Selâm verdim, tanıştım. Yeni Asya’yı tarafsız bulduğu için çok beğendiğini ve rastladıkça aldığını söyledi. Risale-i Nur derslerinde hiç bulunmadığını ifade etti. Kısa ve güzel bir sohbetten sonra isim ve telefon numaralarımızı alarak, tekrar görüşmek üzere vedalaştık.

Bunları neden yazdığıma gelince, hatıra yazısı değil elbet. Bir reklâm hiç değil. Görüldüğü gibi Yeni Asya’nın reklâma da ihtiyacı yok. Akl-ı selim düşünen, objektif, tarafsız bakan herkes Yeni Asya’nın farkını görüyor. Yeni Asya, farklı düşünen insanları bir araya getirme, demokrasi gibi ortak bir paydada buluşturma gibi önemli bir vazifeyi de yerine getiriyor. Böylece, birbirine düşman gibi bakan farklı düşüncelerde olanlar arasındaki buzları eritiyor. İnsanî duyguları güçlendirerek, farklı fikirlerde de olsak toplumsal huzurumuz için, ahlâkî bir ilke olarak birbirimize zarar vermeden yaşamayı temsil ediyor ve öğretiyor.

Kısacası, Yeni Asya herkes için güvenli bir limandır. Selâmetli bir yoldur. Hukukun, hürriyetin güvencesidir, mutlu huzurlu yarınların teminatıdır. Eğer şüpheleriniz varsa, sağdan soldan duyduğunuz iftiralara göre hareket ediyorsanız, bırakın onu bunu da, kendiniz okuyun, kendi aklınızın terazisinde tartın. Sonra devam edip etmemek size kalmış. Belki de sizin de hayatınız Yeni Asya ile değişir. Bizden söylemesi.