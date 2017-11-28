Yeni Asya’nın genç yüzü

Yeni Asya Gazetesi 48 yıllık bir gazete olsa da, medyada üstlendiği misyon itibâriyle çok daha genç bir yaştadır.

Fikirleri orijinal ve tazedir. Tarafsızdır, kucaklayıcıdır. Aktiftir, dinamiktir. Yiğit bir delikanlıdır, cesurdur.

Basın camiasında tanınan birçok yazar ve gazeteci Yeni Asya’nın rahle-i tedrisinden geçmiştir. Bu yönüyle yazar yetiştiren özel bir fakülte gibidir. Bu açıdan baktığımızda, Yeni Asya Gazetesi’nin “Gençlerle buluşuyoruz” adı altında gerçekleştirdiği toplantılar yeni bir atılım değildir. Yeni Asya daima gençlere ayrı bir ihtimam göstermiş, yazar yetiştirmeyi, “vatan sathını bir mektep” yapmayı gaye edinmiştir.

“Vatana, millete nasıl hizmet etsem?” sorusunun bu zamandaki en kısa, en kapsamlı cevabı “neşriyat ile” olsa gerek. Dolayısıyla Yeni Asya’ya hizmet, vatana millete hizmettir diyebiliriz. Bugün, islâm ahlâkı ile, tavizsiz, istikâmetli bir şekilde yoluna devam eden tek gazete Yeni Asya’dır.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin de yirmili yaşlarda Genç Said iken dönemin olaylarını Kur’ân ölçüleri ile değerlendirerek, fikirlerini çeşitli gazetelerde neşrettiğini bilmekteyiz. Yani, vatan, millet ve hatta tüm insanlık için “Neşriyat yolu ile iman hizmetini” gaye edinmiştir. Yine, sadakati ile öne plana çıkan ve yakın talebesi olan Zübeyir Gündüzalp de, henüz Risale-i Nurları tanımadan önce, genç bir PTT memuru iken Konya’nın mahallî gazetelerinde dinî, edebî ve çocuk terbiyesi üzerine yazılar yazmaktadır. O zamanlar Konya’da özellikle lise ve üniversite gençliği arasında Risale-i Nur hizmeti hızla yayılmaktadır. Gençler vesilesiyle filizlenen bu hizmete, Zübeyir Gündüzalp’in de dâhil olmasına, henüz lise öğrencisi olan Rifat Filizer Ağabey sebep olmuştur.

Gelecek zaman içerisinde Risâle-i Nurlara karşı artan hücum ve baskılar, Nur hakikatlerini neşredecek, mahkeme kararlarını yayımlayacak bir gazete ihtiyacını meydana getirmiştir. Mehmet Kutlular anlatıyor: “O zamanki gazeteler, “Şu kadar gazete alırsanız, biz de bunu neşrederiz diyorlardı. Mahkeme kararlarını neşrettirmek için onlarla pazarlık ediyorduk. Lahana yaprağı kadar da olsa kendi gazetemiz olsa, Risâle-i Nur’un hakikatlerini burada neşretsek, haykırsak; hem de muarızlarımıza hak ettikleri cevabı verebilsek..”1

İşte İttihad ve sonra Yeni Asya olarak yoluna devam eden Yeni Asya Gazetesi bu fikrin mahsulüdür. Genç ve başarılı bir kadro ile başlamış, 48 yıldır da etrafında kanat çırpan, kalem kılıçları ile küfre ve dalâlete karşı çarpışan gençlerle yoluna devam etmektedir.

Kısaca, geçmişten bu yana Yeni Asya’nın daima genç bir yüzü vardır. Nasıl ki ruh’un yaşı yoksa, onu genç ve diri tutan ruh da iman hizmeti için samimi olarak neşrine yardım eden büyük küçük herkestir.

Dipnot:

1. Zübeyir Gündüzalp Hayat-ı Mefkûresi-İbrahi Kaygusuz s.422