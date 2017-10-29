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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Yeni Asya sayesinde “İttihad”ı tanıdık

Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN
29 Ekim 2017, Pazar
İttihad Gazetesi’nin yayım hayatına başlama hikâyesini büyüklerimizden dinledikçe, biz de hiç görmediğimiz o günlere karşı bir merak ve özlem duyardık.

Ancak, geçtiğimiz Cumartesi akşamı gazete binamızda, İttihad’ın 50. yılı münasebetiyle tertiplenen program ile Yeni Asya bizim bu iştiyakımıza karşılık verdi ve “İttihad”ı bizim zamanımıza getirdi. O günleri bizzat yaşamış ağabeylerimizin heyecanla anlattıkları hatıralarını dinlemek, o atmosferde bulunmak bizleri de hayalen elli yıl öncesine götürdü. Çekilen sıkıntıları, atlatılan bâdireleri, bunun yanında Allah’ın yardımıyla gelen başarısının ve Yeni Asya olarak devam eden bu nurlu ve onurlu yolculuğun mutluluğunu iliklerimize kadar hissettik. 

Yeni Asya Gazetesi’nin “İttihad” eki ise bizim için en güzel hediye oldu. Hep merak ettiğimiz İttihad, arşivlerden derlenen o hiç görmediğimiz günlerin sayıları ile ellerimizdeydi. Heyecan ve merakla her sayfasını yakınlaştırarak okudum. Daha olsa okuyacaktım. 

Gençlik adına, bu programdan ve İttihad eki’nin sayfalarından çıkardığımız çok derin mânâlar, hisseler ve dersler oldu. Bir kısmını paylaşmak istiyorum. 

Bu kutlu buluşma âdetâ yakın tarihimizle günümüz arasında bir köprü oldu. İttihad’ı gören, yaşları 50’nin üzerinde olsa da ruhları genç olan büyüklerimizle, günümüz gençliğini kavuşturan bir zemin oldu. Artık bulunduğu hizmetin ve Yeni Asya’nın yakın tarihini bilen gençlik, dâvâsına daha sıkı sarılarak yoluna devam edecektir. 

İttihad’ın sayfaları arasında dolaşırken, yazar kadrosunun da gençlerden oluştuğunu görmüş olduk. Başyazarı Mustafa Polat Ağabeyin henüz 29 yaşında vefat etmiş olması yüreğimizi burkuyor. Fakat yılmıyorlar, durmuyorlar, her biri bir ateş parçası. Genç bir avukat Bekir Berk, hem yazıyor, hem dâvâdan dâvâya koşuyor. Ve hep beraat haberleri… Mü’mine Güneş, lise yıllarında İttihad’da yazmaya başlıyor. Ve Zeynep Münteha Abla. O zamanlar henüz üniversite öğrencisi olduğunu öğreniyoruz. O da İttihad’ın yazar kadrosunda var gücü ile durmadan çalışanlardan. Gençliği zehirleyen fikir akımlarına karşı hem yazıları ile hem de hanımlara yönelik verdiği konferanslarla mücadele ediyor. Ve daha niceleri... Her biri bir yıldız gibi vazifelerini yapıp bayrağı Yeni Asya’ya teslim etmişler. Bu şanlı maziyi bizlere miras bırakmışlar. Allah hepsinden razı olsun, ahirete intikal edenlerin mekânı Cennet olsun.

Babam, İttihad sayesinde Yeni Asya ile tanışmış, biz de Yeni Asya sayesinde İttihad’ı tanımış olduk. Elli yıl önceki İttihad’a baktığımız zaman, sanki bugünkü Yeni Asya’yı görüyoruz. İşte istikrar ve istikamet diyoruz. 

Bu değerli mirasa o günkü heyecanla sahip çıkan Yeni Asya’nın çok değerli mensuplarına, böyle güzel bir programda ve İttihad eki’nin hazırlığında emeği geçen bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, Allah razı olsun diyorum. Böyle muhteşem bir kutlamaya vesile olmakla bizi özlem duyduğumuz geçmişimizle kucaklaştırdınız. 

Etiketler: yeni asya, ittihad
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