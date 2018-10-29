"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çağdışı andımız

Mert Gönenli
29 Ekim 2018, Pazartesi
Yıl 1932 Türkiye. Öğrenci Andı, kısaca “Andımız” olarak bilinen metin, birçok nesle zorla söylettirilmeye başlandığı tarih.

Yıl 1932 Almanya. Nazi Partisi ve Hitler, seçimleri çok güçlü bir şekilde kazandı ve Almanya’da hızlı bir şekilde diktatörlüğe yürüdü. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nı kaybedinceye kadar iktidarda kaldı.

Yıl 1932 Sovyetler Birliği. Komünist diktatör Stalin’in emriyle oluşturulan sun’î kıtlıkta 500 gün içinde 3 ila 10 milyon insan açlıktan öldü.

Yıl 1922 İtalya. Faşist Parti ve Mussolini iktidara geldi. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nı kaybedinceye kadar iktidarda kaldı.

Yıl 1938 İspanya. Diktatör Franco iktidara geldi 1975 yılı ölünceye kadar iktidarda kaldı.

1930’lar, iki dünya savaşı arası, dünyanın faşizm ile komünizmin arasında sıkıştığı, diktatoryal rejimlerin kol gezdiği yıllar.

“Andımız” işte böyle rejimlerin hüküm sürdüğü bir iklimde, o zamanın Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde, 1925-1932 yılları arası mahkeme üyeliği yapan ve sonrasında bir yıl Millî Eğitim Bakanı yapılan Reşit Galip tarafından yazıldı. Bu zat İstiklâl Mahkemesi Üyeliği sırasında yüzlerce idam kararının altına imza atan biriydi. Kendisi 60.000 kişinin kafasının ölçülmesi operasyonunun mimarı, tam bir kafatasçıydı.

İşte bir kafatasçının yazdığı “Andımız”ın körpe çocuklara, kar, kış demeden ve ailelerinin fikri alınmadan söylettirilmesi doğru değildi. Kuşkusuz bu sözler söyletilirken ana amaç, tek düze, militarist kafa yapısında insanlar yetiştirmektir.

İşte Andımızdan bir bölüm: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Yukarıdaki sözler herkesi Kemalist olmaya zorluyor. Ülkede yaşayan herkes Kemalist olmak zorunda değil, bu demokrasiye de, fıtrata da aykırı. Küçücük çocuklara ilkokul birinci sınıfından itibaren ant içtirilmesi başka bir ifadeyle yemin ettirilmesi, hangi eğitim sisteminde var? 

Bugün Almanya, ‘Varlığım Alman varlığına armağan olsun, Ne mutlu Almanım diyene’ diye bir andımız koysa ve bunu oradaki 3,5 milyon Türk’ün çocuklarına söylettirmeye kalksa, Nazizm hortladı diye dünyayı ayağa kaldırırız değil mi? Onlarda anormal olan bizde normal olabilir mi?

Danıştay’ın Andımızla ilgili görüşü ise hukukî ve sosyolojik açıdan tam bir ucube.

Ne diyor Danıştay: “İdarenin haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından ayrılmasının sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı kullanması.”

Danıştay’a sormak lâzım. Haklı bir neden nedir? Danıştay madem böyle bir işe soyundu, Andımızın okunmasının haklı olduğunun gerekçelerini de açıklasın. 

Yani Yerleşik ve istikrar kazanmış bir uygulama olması o uygulamanın doğru ve haklı olduğunu göstermeye yetmez, ilânihaye devam edeceği anlamına da gelmez. Bu uygulama, yerleşik hale gelirken ve istikrar kazanırken, bu uygulamaya maruz kalanların fikri soruldu mu? Bu andımız askerlik gibi, zorunlu bir görev midir her çocuk her sabah okumak zorunda olsun?

Bırakın Andımız 1930’larda kalsın artık.

Okunma Sayısı: 28
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli

    3 Filistinli çocuk daha şehit oldu

    Fenerbahçe'de Cocu dönemi sona erdi

    Fenerbahçe evinde farklı kaybetti: Tribünlerde Cocu istifa sesleri

    'Çiçekler çocuklara camiyi sevdirdi'

    Pakdemirli: Hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir

    Şehit evladının hatıralarını özel odada saklıyor

    Erdoğan'ı protesto eden gazetecinin oturma izni uzatılmadı

    İran borsaya arz ettiği petrolde umduğunu bulamadı

    Endonezya'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki

    Karamollaoğlu'ndan yerel seçim talimatı: Heyecan verecek adaylar

    Devrim 57 yaşında ve halen çalışıyor

    İtalya’da kilise camiye çevrilecek

    'Rahvan atlar padişah atıdır'

    Cari açık tasarruf ile düzeltilmeli

    Meclis’teki halılar rengi için değişti: 1 milyon 350 bin lira harcandı

    Hedef, tam adam yetiştirmek

    Milyarderler servetlerini katladı

    Yeni havalimanı açılıyor

    Terör örgütü YPG/PKK'nın mevzileri TSK tarafından bombalandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Merhaba ilk kar! Hoş geldin!
    Genel

    Rejimin ismi değil, işleyişi önemli
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sırat-ı müstakîm” ve duâ
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tuhaf anlayışlarımız var
    Yeni Asya'dan Size

    Geçen toplantıdan bu yana
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda vesvese namazı bozar mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mert Gönenli

    Çağdışı andımız
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.