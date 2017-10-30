"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Mağduriyet sürüyor

Mert Gönenli
30 Ekim 2017, Pazartesi
Gün geçmiyor ki yayınlarımızda, “FETÖ” suçlamasıyla işinden edilen hapse atılan insanlar hakkında görüş beyan edilmesin.

Bu beyanlar, kâh köşe yazıları vasıtasıyla yazarlarımız, kâh ülkenin hukuk alanında fikir beyan edebilecek ehliyetteki hukuk insanları, kâh bizzat bu suçlamanın mağduru olmuş kişiler tarafından dile getiriliyor.

Hapisteki gazeteci meslektaşlarını hariç tutacak olursak Gazetedeki Yazarlarımız ve bu konuda gazetemizde görüş bildiren hukuk insanları kendileri ve aile efratları açısından, umumiyetle bu suçlamalardan mağdur olmuş insanlar değiller. Bu duruma insaniyet ve kul hakkı açısından kayıtsız kalamıyoruz. Mağdur Kürsüsü’nde yazanlar ise, bu suçlamaların hayatlarını alt üst ettiği kişiler. Bir kısmı işini eşini yuvasını kaybetmiş, bir kısmı hayatını hapiste idame ettirip, oraları kendi için bir Medrese-i Yusufiye eylemeye çalışıyor.

Gazetemizde her gün, hukukî belgeler, Kur’ân, sünnet, Anayasa, kanunlar, mukayeseler, insan hakları ve hukuk insanlarının görüşleri ışığında; vicdan sahiplerinin ittifakla kabul ettiği şekilde, azı kuru çoğu yaş olarak içeri takılan bu insanların durumu için, çok değerli görüş ve argümanlar ortaya konuluyor. Fakat konunun muhataplarından gık çıkmıyor.

15 Temmuz’dan sonra devletin kendini koruma refleksiyle bazı ani tepkiler vereceği tahmin ediliyor ve hukuk içinde kalınarak suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılması toplumsal bir konsensusla da talep ediliyordu. Fakat işin, Olağanüstü Hal ve KHK’lar vasıtasıyla, belirli bir grubun insanlarını sistematik bir şekilde hayattan koparma operasyonuna evrileceğini hiç kimse bilemezdi. Darbenin yapıldığı ilk günden itibaren işten atmalar ve tutuklamalar; tamamen yasalar ile faaliyetine izin verilen Sendikalara üyelik, çocuğunu bu grubun okuluna göndermiş olma, Bank Asya’da hesabını açık tutup para yatırma gibi, hiçbir şart altında mazur görülemeyecek ipe sapa gelmez gerekçelerle giderek kontrolden çıkan hatalar zincirine dönüştü. Bu hatalar zincirinin son halkası ise ByLock oldu ve belli bir tarihte telefonunda ByLock yüklü olması, kanunda tarif edilen hiçbir terör eylemi işlenmemiş dahi olsa, terör örgütü üyeliğine delil olarak kabul edildi.

ByLock konusu, bir çok yazarımız ve hukukçu tarafından ayrı ayrı müteaddit kez analiz edildi ve yalnızca bir mesajlaşma sistemi içerisinde yer almanın tek başına bırakın terör suçu, adi bir suç bile olamayacağı bir çok kez  vurgulandı.

ByLock gibi bir mesajlaşma programının bir telefonda yüklü olmasının tek başına bir suç fiilî olamayacağı çok açık ve artık bu görüş toplumda da genel kabul görmeye başladı. Bir an için ByLock yüklemenin kanunen suç kapsamına alındığını varsayalım. Bu durumda, Kanunilik ilkesinin gereği olarak aleyhe olan kanunun geçmişe yürüyemeyeceğinden hareketle, işlendiği sırada suç olmayan bir fiilden dolayı, sonradan fiilin suç olarak düzenlenmesi dolayısıyla kimse cezalandırılamaz. (nulla poena sine lege praevia)

Yine; Suç ve bunun karşılığı olan cezanın ancak kanun ile belirleneceğinden hareketle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasında yer aldığı haliyle, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu da suç tanımının belirgin ve açık biçimde kanunla düzenlenmesini gerektirir. Belirsiz ve muğlak ifadelerle suç tanımlanamaz. (nulla poena sine lege certa).

İktidar cenahından Adalet Bakanları da dahil hiçbir siyasetçi, Sırf binlerce insanın kul hakkına girilmemesi, insanlık onurunun çiğnenmemesi, hak ve adaletin yerini bulması için ortaya konan bunca argüman karşısında lal kesildiler, ortaya hiçbir karşı argüman koymadan hukuksuz işlemleri devam ettirdiler.

Maalesef, bütün bu hak, hukuk kurallarının en açık ve en net şekilde ortaya konması bile; Yargıtayın bu hukuksuzluğa alet olmasını engellemedi.

Şüphesiz ki; ister mason cemaati, ister dini cemaat, ya da farklı bir grubun, hangi gerekçe ile olursa olsun, devlet içinde yapılanmasının, kadrolaşmasının karşısındayız, bu bugün değil var olduğumuz günden beri böyle. Aksini hiç kimse iddia edemez. Ama aynı zamanda terörle mücadele denilip, on binlerce insanın delilsiz, hukuksuz, uydurma suçlamalarla hayatlarının karartılarak mağdur edilmesine de karşıyız, karşıydık ve karşı olacağız. Ülkede lânetli bir darbe girişiminin yaşanmış olması, hukuken suç olmayan faaliyetler ileri sürülerek, yüzbinlerce insanın hayatlarının karartılmasına gerekçe olamaz.

Okunma Sayısı: 7074
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İbrahim

    30.10.2017 21:41:39

    Tek diyeceğim şey :ALLAH sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız.

  • Umut akkurt

    30.10.2017 12:06:59

    bu kötü zamanda hak ve hukuku anlatan savunan birilerinin varlığı şahsen beni çok memnun ediyor. Allah razı olsun. Hakkı soyleyenlere, savunanlara, yaşayanlara.

  • Ahmet

    30.10.2017 10:33:24

    Mağdurların sesi oluyorsunuz.Yeni Asya ve yazarlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.ALLAH RAZI OLSUN.

  • sevim

    30.10.2017 10:05:54

    hocam allah razı olsun ama biz söyleyip biz dinliyoruz.ben bu hukusuzluklar için eşimle bile papaz oldum aramız açıldı.çünkü böyle bir zulme rıza göstermesi fikren dahi olsa beni hayal kırıklığına uğrattı.yanı başımızdaki ailemizdeki bu mağduriyete aile üyeleri bile sakınca görmüyor kaldı ki bu işin uygulayıcıları hak versin.ayrıca diğer aile üyelerimde namazlı abdestli hacı tanımındalar.allah Müslümanı Müslümana kırdırtmasın ne diyim.

  • Halil

    30.10.2017 01:59:13

    Efendim yazdıklarınız ve düşündükleriniz normal bir ruh halindeki insanların hissettikleri. Böyle düşünmek için Müslüman olmak şart değil. 80 İQ ve normal bir ruh hali yeterli bunun için. Ama insan(lar)da ceplerindekini ve azıcık olan haysiyetlerini kaybedip tarihe kokuşmuş birer varlık olarak yazılma korkusuna giydirilmiş hârici zihniyeti olunca, islamın kaderinin kendi ellerinde olduğu paranoyasıyla, islam hukukuna tamamen aykırı olan bu zulümlere bile cevaz verebiliyorlar. Şahsıma ait olmayan mükemmel bir tespitle bitireyim; Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulacakta, masum annesiyle cezaevinde yatan çocuğa hangi suçtan dolayı hapis yattığı sorulmayacak mı zannederler bunlar. Kime ne anlatıyoruz ki? Vicdanı, mantığı ve hakiki imanı olanın bunları yapmamak için nasihate mi ihtiyacı kalır? Vesselâm. .

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

Türk Telekom’u devredebiliriz

TBMM'de kritik hafta

Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

Eğitim olmadan adalet olmaz

Global vebal

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Ahlak olmasa yok oluruz

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

Lübnan Başbakanı istifa etti

İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

Önce cenazeye sonra maça gittiler

Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gerçek dindar, “kindar” olamaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Şeyda Sultan ZENGİN

Haydi okuma grubu kuralım!
Genel

Eğitim olmadan adalet olmaz
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Demokrat görünümlü siyasalcılar
Mustafa Gönüllü

Bir günahın yaptığı tahribat
Faruk ÇAKIR

Milletin menfaatini düşünmek gerek
Genel

Global vebal
Cemil Said Demirdöğmez

Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
Büşra Nur Erciyes

Yeni Asya’nın neferi olmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.