Sonbaharda yaprak dökümü

Ekim ayı, ağaçların yapraklarını dökmesiyle, sonbaharın hüznünü iyice gösterdiği bir ay.

Bu ay, AKP için de tam anlamıyla bir yaprak dökümü oldu. Mevsim yaprak dökümü mevsimiydi, ama yaprakların dökülmesi tabiî yollarla olmadı, yapraklar dökülmedi, adeta döktürüldü. Düşmeyen yaprakların düşmesi için ağaç var gücüyle kökünden silkelendi. Ağacın kökünün ne kadar zarar gördüğünü zaman gösterecek.

Yaprakların silkelenerek dökülmesi, yani belediye başkanlarının görev sürelerinin dolmasının beklenmeyerek istifaya zorlanmaları, Türk siyasî tarihinde daha önce örneğine rastlanmamış hareketler. Belediye başkanları idam sehpasına çıkarılmış, sandalyeye kendilerinin vurmaları isteniyor, vursalar da vurmasalar da, sandalyeler her halükârda ayaklarının altından kaydırılacaktı.

CB Erdoğan’ı bu kadar marjinal kararlar almaya iten sebepler kuşkusuz, bu belediye başkanlarının performansı ile ilgili değil. Çünkü bu adaylar, seçim dönemi öncesinde onlarca aday arasından seçildi.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir Türkiye’nin en büyük vilayetlerinden 4’ü.

İstanbul’un mazul-müstafî Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 dönemdir arka arkaya İBB Başkanı.

Ankara’nın istifa edeceğini açıklayan Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1994’ten bugüne arka arkaya 5 dönemdir Ankara BB başkanı.

Bursa’nın istifa ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Recep Altepe, 2004 Bursa merkez ilçe Osmangazi, 2009 ve 2014 arka arkaya Bursa Belediye Başkanı.

Balıkesir’in istifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, 18. 22. ve 23. dönem milletvekili, 2014 Belediye Başkanı.

Düzce’nin mazul-müstafî Başkanı Mehmet Keleş’in CB Erdoğan ile tanışıklığı Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu yıllara kadar dayanıyor. Keleş’in her iki Düzce Belediye Başkanı olduğu dönemde de, teşkilât ve AKP tabanı arzulamamasına rağmen; Erdoğan etkisiyle Belediye Başkanı olduğu biliniyor.

Bu isimlerin görevlerinden azledilmelerinin sebepleri olarak, elbette ki, metal yorgunluğu, iş performanslarındaki düşüş veya arkalarındaki kamuoyu desteğinin azalması gibi sebepler gösterilemez.

Bu belediye başkanlarının azledilmelerindeki sebepler olarak; Topbaş’ın 15 Temmuz’da Türkiye’ye dönmeyip ABD’de beklemeyi tercih etmesi, Bursa Belediye Başkanının dünürünün, Düzce Belediye Başkanının damadının Fethullah Gülen muhibbi olması gösteriliyor. Balıkesir Belediye Başkanının 17-25 Aralık sonrası Fethullah Gülen ile AKP arasındaki çatışma ile ilgili soruya, “Hocaefendiye saygımız var, sevgimiz var” şeklinde cevap verip, “zaman her şeyi gösterir” demesi de Balıkesir Belediye Başkanının görevden azledilme sebepleri olarak gösteriliyor.

Sebepler ne olursa olsun, belediye başkanlarının bu şekilde istifaya zorlanarak görevlerinden azledilmeleri, demokrasi açısından yanlış olan uygulamalar.

CB Erdoğan İstanbul Belediye Başkanıyken, okuduğu bir şiir dolayısıyla görevinden azledilmişti. Şimdi kendisi, kendi belediye başkanlarını azlediyor. İstanbul, belki de 2 kez üst üste belediye başkanı azledilen dünyadaki ilk metropol.

CB Erdoğan, “Kusura bakmasınlar da; seçimle gelen seçimle gider, ama bunlar bağımsız seçimle gelip bağımsız seçimle gitmiyorlar. Bunlar tabiî ki bir iradenin yaptığı önseçimler vesaire neticesinde geliyorlar” ifadesi de oldukça sorunlu bir ifade. Siyasî bir iradenin yaptığı önseçimler ve parti tercihi kadar, adayın kimliğinin ve performansının da önemli olduğu belediye seçimlerinde milletin tercihinin de adeta yok sayılarak hiç anılmaması, demokrasimiz açısından da oldukça sıkıntılı.