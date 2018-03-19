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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Alışkanlıklarımız ibadet olsun

Merve İRİYARI
19 Mart 2018, Pazartesi
Sevgili arkadaşlar;

Hayatın normal seyri içinde oturup kalkmak, yemek içmek, uyumak, yürümek ve alış veriş yapmak her gün yaptığımız sıradan işlerdir.

İbadetlerin ise neler olduğunu biliyoruz:

- Namaz, oruç, zekât ve hac gibi İslâmda var olan kulluk görevlerimizdir. 

Her mü’min ibadet etmeye çalışır. Hepsini yapamasak da, karşı çıkmaz, yapanları kınamayız.

Namazımızı kılar, Ramazan ayı gelince orucumuzu tutar, imkânımız varsa zekât veririz. Gün gelir hac görevimizi yerine getiririz.

İbadet “kulluk” anlamını taşır.

Peki, başka tür bir ibadet yok mudur? İbadetleri emreden, yapmamızı isteyen Allah’tır.

Onu ilk defa yapan, en güzel ve ideal anlamda, mükemmel şekilde yapan da bir elçi olması bakımından Allah Resulüdür.

Hem ilk defa, sıfır noktadan başlayarak yapmış, hem de kendisine hiçbir kimsenin yetişemeyeceği biçimde en mükemmelini yapmış, son noktayı koymuştur.

Başta sahabiler olmak üzere, her ibadeti başlangıçta ondan öğrenenler, onu kendilerine örnek almış, ama hiçbirisi ona yetişememiştir.

Öyle ki, Peygamber Efendimiz (asm) bazı geceler olmuş, ayakları şişinceye kadar namaz kılmış… Ramazan ayı dışında bazen öyle çok oruç tutmuş ki, onun oruçsuz gününü kimse görememiş.

Sadâka ve zekâtı o kadar fazla vermiş ki, evinde ve avucunda hiçbir şey bırakmayacak derecede tamamını dağıtmış.  

Bu ibadetlerin dışında, bir de Peygamberimizin (asm) insan olması yönüyle bizim gibi normal olarak yaptığı işleri vardı. O, Allah’ın insanlar için seçtiği örnek bir insandı. Günlük hareket ve davranışlarında insanlara şaşmaz örnekler sergilemişti.

O’nun (asm) izini takip eden, O’nun (asm) yolunu izleyen mü’minler de, günlük sıradan işlerinde de onu izler, onu örnek alır ve taklit etmeye çalışır. Böylelikle, O’nun (asm) sıradan davranışları birer sünnet olur. 

Yememizde, içmemizde, oturmamızda, kalkmamızda ve uyumamızda, yani insan olarak bütün günlük davranışlarımızda Peygamberimizi (asm) taklit edersek, yaptıklarımız sıradan bir iş olmaktan çıkar birer ibadet haline dönüşür. 

Böylelikle bütün hayatımız bereket ve feyizle dolar.

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