Allah’ın nimetleri

Ayşe’nin derste öğrendiği bilgiler çok dikkatini çekmişti.

İnek ot yiyen ve süt veren bir hayvandı. Süt ise özellikle tatlıları yumuşatan bir gıdaydı. Aynı şekilde tavuk da tahıl ve solucanları yiyordu ve yumurta gibi çok faydalı bir gıda veriyordu.

Allah, ne kadar değişik nimetler yaratmıştı.

Eve gelince kek yapmak istedi, çünkü bugün nasıl yaratıldığını öğrendiği bütün yiyecekleri kullanmak çok daha iyi olacaktı. Şeker pancarının getirdiği şeker ve tavuğun verdiği yumurta, ineğin verdiği süt ve ayçiçeğinin dönüştüğü sıvı yağ...

Allah bizi ne kadar çok nimetler ile besliyordu. Ayşe’nin her malzeme ile teşekkürü devam ediyordu…