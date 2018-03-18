"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Çabalamak

Merve İRİYARI
18 Mart 2018, Pazar
Stephan Hawking’e göre bu dünyanın dışında uzaylılar var ve gün gelecek onlarla tanışacağız. Aslında biz de uzaylı değil miyiz?

Yani Dünya uzayda ise ve biz de Dünya’da yaşıyorsak bu tümevarıma ulaşabiliriz. Ama en güzeli de Stephan Hawking’in bunu söyleyebilmesi, bilgisayar ekranından bile konuşsa da hayatını kaplayan hastalığını bir kenara bırakarak, sadece beyin fonksiyonları çalışır bir vaziyette hayatına devam etmesiydi. 

Bizim hikâyemizin kahramanının bir işi yoktu. Hiç parası olmadığı için hayatında gün geçtikçe artan problemler yaşıyordu. Bu durum onun için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Dışarıya çağıran arkadaşlarını reddediyor ve kendi kurduğu karamsar dünyasında yaşıyordu. Karamsarlık hayatını etkiliyor ve onu içten içe kemiriyordu.

En sonunda bir psikiyatriste gitmeye karar verdi. Böylece onun kandisine yardımcı olabileceğine inanmıştı. Yani ilâçlardan medet ummaya başlamıştı.

Ertesi gün gitti psikiyatriste ve sıranın ona gelmesini bekliyordu. Sıra ona gelince derin bir nefes aldı ve içeriye girdi. Sırasıyla sıkıntılarını anlattı. Karşısındaki kişi onu sabırla dinliyordu ve istediği gibi ona ilâç yazıyordu. Bu ilâç ile unutacağını sanıyordu ve mutlu olmuştu.

Doktordan reçeteyi aldığı esnada; “Sabah vakitlerinde gelen bir genç adam vardı. Hastalığından dolayı engelli olma durumu yüzde doksan. Bana halinden şikâyet etmeyerek bana ‘Hayallerim var benim ve okulumu devam ettirmek istiyorum, ama hastalığım aklıma gelince her türlü hayalim kayboluyor. Bana bu panik olarak beni depresyona çeken düşüncelerim ile ilgili bir şeyler tavsiye eder misiniz?’ dedi. Şimdi siz işiniz olmadığı için kendi sağlığınızı bozmak istiyorsunuz. Bu ilâçlar sizin için bir çare değil.”

Reçeteyi doktora geri verdi. “Teşekkür ederim, ben çabalamaya karar verdim” diyerek üzüldüğü şeyin pişmanlığı ile hastahaneden ayrıldı. 

İşte Cenâb-ı Allah her insana farklı imtihanlar verir. Kimisi çabucak pes eder kimisi çabalamayı tercih eder. Stephan Hawking’den bahsetme sebebimiz ise o, hastalığının her türlü zorluğuna rağmen; gösterdiği çabalarla unutulmayacak birisiydi. Bugünlerde çalışıp çabalamak denildiğinde aklıma gelen ve ALS hastalığı ile büyük bir bilim adamı olan Hawking’i bu konuda takdire lâyık görüyorum...

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM kararı herkesi bağlar

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın

    Derbi maçı berabere bitti

    MHP 3 partiye davet göndermedi

    Ege'de göçmen faciası: 14 kişi öldü

    Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz. Müjde yakın

    Mabatlı-Afrin arasındaki ana yol kesildi

    TSK o hastanenin görüntülerini paylaştı

    Belçika hükümeti Ulu Cami’ye el koydu

    ‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

    Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk

    Barış ve merhamet kazanacak

    Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

    Geleceğimiz faize boğuluyor

    “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

    Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

    1 numarayı söyledim

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM kararı herkesi bağlar
    Genel

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın mesajları bütün hanımlara
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    İsmim beni hep terletti
    BETÜL YİĞİT

    Rezzan Yenge'de öğütler
    İslam YAŞAR

    Demokratların yapması gereken 2. büyük hamle
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Semavî programlar güncellenemez
    Şeyda Sultan ZENGİN

    İnsan, insanı tam anlayamadı
    Hasan KOÇ

    Cerbeze ve propaganda nasıl tesir etmektedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.