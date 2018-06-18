Sevgili günlük,

Hava çok sıcak bu ara. Karnemi aldıktan sonra evde sadece aklımda yapacak ödevlerim, tuttuğum yarım orucum ve babama alacağım hediye var. Bir yıl küçük hediyelerle beni sevindiren babamı bu sefer de ben sevindirmek istiyorum.

Kumbaramda biriktirdiklerim ile markalı pahalı birşeyler alamayacağım, ama seveceği bir şey alacağım. Bir kitap. Babamın bana öğrettiği gibi; “Oku kızım, Allah’ın bize gönderdiği ilk âyette de öğrettiği gibi oku. Kâinatı oku, kitapları oku… Ama her zaman iyi ve güzel şeyler oku. Senin zihninde iyi resimler çizebilecek satırları oku”

Annemle hazırlandık ve kitapçıya giderek kitabı aldım. İçine ise sadece şunu yazdım; “İyi ki benim babamsın” Allah her çocuğa onun gibi bir aile verirmiş. Her aile farklı zaten. Ama herkesin babası aynı yani iyi. Bu arada bütün gönlümle babaların, Babalar Günü’nü kutluyorum. İnşallah beni duyarlar.

