Kâinatın temizliği

Yağmur mevsimi geliyordu.

Hatta hava bugün de yağmurluydu. Penceresine vuran pat pat yağmur damlaları sonbaharı anlatıyordu sanki. Sonbahar, kâinatın kıyafetini değiştirme töreni gibiydi. Sanki gökten gelen hayali bir tren etrafa sarı yaprakları saçıyordu. Tren yolculuğuna gökyüzünden başlayarak, yağmur ile görevine başlamıştı. Yağmur, kâinatı temizlerken sular her yerden kirli ve çamurlu akıyordu. Allah, ne kadar güzel bir kâinat yaratmıştı. Her yaratılan sırasını bekliyordu. Şimdi yağmur, sonbahar gelsin diye yaz mevsiminin izlerini temizliyordu. Pencereden bakmaya devam ederken, treni hayal ederek duâ ediyordu. Duâsında yaza verdiği nimetleri için Allah’a şükrediyordu.

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