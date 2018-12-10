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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kış geliyor

Merve İRİYARI
10 Aralık 2018, Pazartesi 01:25
Hava çok soğuktu.

Birkaç günde hava nasıl da soğumuştu böyle? Annesi kışlıkları çıkarırken gereksiz olduğunu, havanın daha çok sıcak olduğunu düşünüyordu, ama sanki kış bir günde gelmişti. Kış, nasıl bir mevsimdi? Soğuktu, rüzgârlıydı, ama çok güzeldi.

Ağaçlar dikkatini çekti. Yeşil ağaçlar, sanki bir sihirli değnek dokunmuşçasına sararmıştı. Kediler ve köpekler birden kürklerini giyinmişlerdi sanki. Tüyleri o kadar kalınlaşmıştı ki… Penceresine kırıntı koymaya devam ederken; artık kedi ve köpekler için de yiyecek hazırlıyordu. Çünkü hayvancıkların kışın yemek bulması zorlaşırdı. Allah, bize emanet ederdi hayvanları. 

O yüzden bahçeye kutular koymuşlardı. Soğuktan koruyan evleri olsun diye.

Okula gitmek için hazırlanırken montunu da unutmadı. Kış, çok güzeldi, ama soğuktu. Soğuk ise kışın yağacak karın en güzel habercisiydi. Allah, her mevsimi ne kadar güzel yaratmıştı.

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