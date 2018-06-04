Kurdun orucu

Elmasını yemek için annesi onu ikiye bölünce bir kurt gördü.

İlk önce korktu, ama sonradan ona alışmıştı. Masanın üzerine koydu annesi ve önüne de biraz elma parçası koydu. Elmaya bakıyordu minik beyaz meyve kurdu. Ali’de kurda bakıyordu. Nedense yemiyordu. O kocaman elmayı yedi, fakat kurt önündeki küçücük parçayı yiyememişti.

Düşündü, düşündü, düşündü ve sonra buldu Ali, kurt oruçluydu. Onun orucu da ne zamana kadar bilmiyordu, ama o da oruçluydu. Oruçlu iken en sevdiği elma önünde durmasın diye aldı ve kurdu bir yaprağın üzerine koydu ve oyuna daldı.

Saatler geçti ve kurt aklına geldi. penceredeki yaprağa baktı, ama göremedi. Belki de iftar vakti gelmişti ve o da elmasını bulmaya gitmişti.