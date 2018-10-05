Lambasını yakmak için tuşlara basıyordu, ama lambası bir türlü yanmıyordu.

İlk defa böyle bir şey olmuştu. Lambası bitmişti. Telâşla babasının yanına koştu. “Baba koş! Lamba bitti. Lamba nasıl...?” diye heyecanla art arda sorular soruyordu. Babası ise olanı anlayarak gülüyordu. Ekmek dışarıda kalırsa küf olur, muz kabuklarını açık bırakırsan kararır... Ve lamba da içindeki enerji deposu bitince patlar. Bunları duyunca, yaratılan her şeyin bir ömrü olduğunu da öğrenmişti. Tıpkı çiçekler, ağaçlar, kuşlar, oyuncaklar gibi...

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