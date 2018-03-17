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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

17 Mart 2018, Cumartesi
“Ebedî bir gençliğiniz var gelecek.” Bediüzzaman Said Nursî

Gençler için önemli tavsiyelerde bulunan ve Bediüzzaman Said Nursî’nin değerli talebelerinden birisi olan Zübeyir Gündüzalp ile Konferans bölümünde Ankara Üniversitesi’nde yer alan kısımlardan sorulu cevaplı bir röportaj hazırladık. İstifade etmeniz temennilerimizle…

1) Risale-i Nur’un önemi nedir?

Risale-i Nur’un dersi ile ve aziz ve kıymetli Üstadım Bediüzzaman’ın himmetiyle hazırlanabilen bu ifadelerim, Risale-i Nur hakkında tatlı ve zevkli bir sohbettir. Risale-i Nur’un kıymet ve ehemmiyetini ifade etmek değildir. Buna cesaretim yoktur.

Ben, Risale-i Nur’a kavuşuncaya kadar, matbuatımızda ve kitaplarımızda Kur’ân-ı Kerîm’in kıymetini anlatan tek bir yazı okumamştım. Sonradan anladım ki, Kur’ân-ı Kerîm yarım asırdan fazladır bizde yetişen ediplerden ziyade, ecnebi büyükler takdir ediyormuş. Gençliği en yüksek ahlâk ile ahlâklandırmak ve dünyada açık fikirli, müstakim ilim adamı yapmak için Kur’ân-ı Kerîm’i okutmanın yegâne çare olduğu Neticesine varmışlar.

Kur’ân-ı Kerîm’in hakikî ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur, Kur’ân-ı Hakîm’den tereşşuh etmiş ve onun esasları dairesinde yazılmıştır. Millet ve gençliği dalâlet ve sapkınlık girdaplarından kurtaracak bir tefsir-i Kur’ân’dır.

2) Risale-i Nur okudukça biz gençlere ne fayda sağlayacak?

Risale-i Nur okudukça Kur’ân nuru içinize dolacak, o Kur’ânî hakikatler aklınızı ve kalbinizi tenvir edecek ve imanınızı inkişaf ettirip kuvvetlendirecektir. Hayatta,sizlere büyük bir huzur ve saadetin refahı içinde yaşayabilmenin kapıları açılacaktır. Sonsuz ve manevî bir şevkle ve aşkla, dünyayı şu geçici hayat için değil, ebedi bir hayatı ve baki bir saadeti kazanmak için seveceksiniz.  Risale-i Nur’u okuyanların ikna kabiliyeti artar; akıl ve matığı işler ve kuvvet bulur. O kadar değerli, o kadar kıymetli eser külliyatını bir an evvel okumak ve onlardan hergün İmanî ve İslâmî gıdalarınızı almak için çalışacağınızdan eminim. Böyle olmanızı temenni ediyorum. Zira gençlik gidiyor, ömür geçiyor, zamanlar geri gelmiyor. 

3) Her gün okumamız neden önemli?

Risale-i Nur’u sadâkat ve devamla okuyan hakikî bir Nur Talebesi, ahlaken düşük insanlar arasında kalsa da ahlâkını bozmadan onlardan uzaklaşıp, kendini kurtarıyor; hem ahlâk ve terbiyesini yükseltmek için nefis mücadelesine girişiyor. Risale-i Nur’dan aldığı malûmat ve imanî kuvvetle muvaffak oluyor. Taklidi imanı tahkikî imana çeviriyor. Kişiyi ilmi ile amel eden bir mü’min-i kâmil olmaya doğru götürüyor.

Risâle-i Nur’u günlük 10 sayfa okuyan kendini kurtarır, 15 sayfa okuyan şevke gelir, 20 sayfa okuyan ise hizmet eder.

4) Gençlere bir tavsiyeniz var mı?

Dünyevi meşgalemiz ne kadar fazla bulunursa bulunsun, ders ve imtihanlarımız ne derece sıkı olursa olsun, Risale-i Nur’a çalışmaya ve hizmete yine vakit buluyoruz ve bulabiliriz, zaman ayırıyoruz ve ayırabiliriz. Zira nasıl ki her gün ekmek, su ve havaya ihtiyaç var; aynen öyle de bunlardan daha fazla olarak her gün Kur’ân ve iman hakikatlerinden manevî gıdalarımızı almaya muhtacız. 

Okumak, okumak, okumak; yine okumak! Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir-i kâinatı okumak. Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!

RÖPORTAJ: MERVE İRİYARI

Etiketler: risale-i nur
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