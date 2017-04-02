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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Su damlacığı

Merve İRİYARI
02 Nisan 2017, Pazar
Su buharlaşınca kaybolur mu? Hayır o sadece şekil değiştirir ve gökyüzünde hava ile birleşerek bulut olur. Bulut zamanla içerisine birçok buharı toplar ve emir geldiğinde yine su olarak yeryüzüne düşer. Su bir emirle buhar olurken; yine bir emirle su olarak yeryüzüne düşer.

Allah, bu kâinatta hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Her olan olayın mutlaka görünmeyen bir düzenin parçası olduğunu gördüm. Meselâ en küçük bir örnek benim için elime batan bir iğne oldu. o iğne ardından çıkan birkaç damla kırmızı sıvı olmasa, orası şişer ve acı vermeye başlar. Onun oradan çıkması gerekir.

“Ol der oluverir!” (Bakara Sûresi 117) Bu âyetin benim için ayrı bir sıcaklığı vardır. Çünkü Allah, bize bir yön verir. Bir kitabı okurken sonunu okumak ilk başta duyulan heyacanı vermediği gibi bir düzendir bu. Meselâ görme engelli bir kadın, Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmek için bizim göstermediğimiz çabayı gösterir. Allah, bir çok gören gözün yapmadığı özelliği ona verir. Sonra o da bir hayal kurar. Hafız olmak. Bu da yine birçok Kur’ân-ı Kerîm bilenin yapamadığı bir özelliktir.

Sağır olan Beethoven, çalışarak çabalayarak bardağa koyduğu sular ile duymuş notaları.

Bakarak duymuş ve hissetmiş onları. Onun için de  duyan birçok kişiden daha çok çaba göstermiş. Ama bunu isteyerek yapmış. Belki de diliyle olmasa da kalbiyle duâ etmiş. En çok beğenilen eserlerini son zamanlarında yani duyma sorunun en çok olduğu zamanlarda bestelemiştir. 

Çiçero, Roma tarihinde büyük hatipti. Ama çocukluğunda yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı kekeme olmuştu. Roma yakınlarındaki Ostia’da deniz sahiline giderek ağzına çakıl taşlarını doldururmuş. Dalgaların sesini bastırırcasına bağıra bağıra konuşmaya çalışırmış. 21 yaşına geldiğinde ise Roma’nın en güzel konuşan hatiplerinden biri olarak tarihe geçti.

Herhangi bir şeyi yapamadığım zamanlarda üzülürüm. Ama sonra aklıma hemen benden daha zor şartlarda yapan insanlar gelir. Su damlacığı gelir. Görünüm olarak kaybolduğu sanılır, ama o yine görevini yerine getirmek için şekil değiştirmiştir. Yani o damlacık yok olup gitmez, aksine binlerce su damlacığını içine toplayarak gelir.

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  • 672 KHKlı

    02.04.2017 08:06:49

    Teşekkür ederim. Aklima adeta bir projöktör oldunuz.

Risale-i Nur Külliyatı

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