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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yaz elması mı?

Merve İRİYARI
26 Eylül 2018, Çarşamba 00:45
“Yaz elması, yaz elması!” diye seslenen manavın dediği çok dikkatini çekti. Yazın elma mı olur? Elma, kışın kütürdeyerek yediğimiz bir meyve.

Annesi bir keresinde yaz ve kış meyvelerini anlatmıştı. Meselâ Allah, çok susuyoruz diye karpuzu yazın, hasta olmayalım diye bol C vitaminli portakalı da kışın yaratmıştı.

Annesi işten henüz gelmediğinden, uyuyan dedesini kaldırdı. 

“Dede yaz elması ne?” uykudan bir anlık telâşla kalkan adamcağız: “Ne, yaz elması mı? Yok öyle bir şey yavrum. Yanlış anlamışsın.” üzülerek, “Varmış dede, kış gelmeden küsmüş sanırım ve elmayı yaza vermiş.” 

Kahkaha atan dede: Elinden tutarak en baştan dinlemiş. Aşağı inip seyyar manava bakınca bir de ne görsünler. Bizim yaz elması; domatesmiş. İkisi de gülmüş ve bir kilo alıp elmalarını ekmek arası yaparak afiyetle yemiş.

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