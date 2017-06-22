Avrupa’da İslâm güneşi

Muhammedî rüzgârların meltemsî esintilerine yüzünü gözünü tutan, göğsünü kabartan Mesihî bir coğrafyada yaşıyoruz.

İçlerini saran, ruhlarını okşayan ve vicdanlarını rahatlatan asûde huzurun bir sebebinin de İslâm olduğunu kabul eden İsevîlerin sayısı az değildir.

Fabrika bacaları ve kiliselerin aralarından yer yer minarelerin de yükselmesi, gözlerini çan sesiyle açanların, ezan sesine de kulak vermeleri alışılır hale geliyor.

Hollanda’nın Heiden şehrinde minareli cami mimarlarının bize anlattığı ilginç bir hadise, sanırım buna açık bir delil olur.

Belediye başkanı, dernek başkanını dâvet ederek, başkanlık masasının üstündeki yığın yığın mektupları gösterir ve der ki:

- Minareli cami hakkında halkımızın yazdıklarıdır. Bunlardan birisini çekiver. Aleyhte olanı çekersen, ezanı yasaklarız. Lehte olanı çekersen ezana devam. Dernek başkanı çekinir, buna yanaşmaz.

Bunun üzerine belediye başkanı gülerek şöyle der:

- Aleyhte olan sadece bir mektup var. Diğerleri lehte görüşlerdir. Hatta bunlar arasında, “Biz de ezan sesi duymak istiyoruz. Ya bizim semtimizde de ezan okunsun, ya da minarenin ses frekansı yükseltilsin.” diyenler bile vardır.

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Karşılıklı hediyeleşmeler ve bayramlaşmalar günden güne gün yüzüne çıkıyor. Evinde yaptığı Noel pastasını sana hediye ederken, senin ona verdiğin Türk çayını, Türk kahvesini ya da kurban etini severek ve sevinerek kabul ediyor. Hastahanelerde, üniversitelerde ve kışlalarda mescid açılması yaygın hale geliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları tatil günleri, çok öncesinden Bakanlığın talimatıyla okullara ulaştırılıyor.

Mesih ile Mehdî’nin mânâ âleminde buluşmaları gibi, maddî âlemde de birliktelik emareleri belirginleşiyor. Hazret-i İsa’dan ve semavî fermanlardan gücünü alan birinci Avrupa’nın; ikinci sefih ve bozuk Avrupa ile mücadelesinde, İslâm’la el ele birlikteliğin ilmî ve manevî boyutları, çeşitli vesilelerle anlaşılır hale geliyor.

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Konuyla ilgili daha önceden yayınlanmış haber ve makaleler:

Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

Okumak için tıklayınız

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

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