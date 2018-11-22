"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bu gazete tam da o gazetedir

Mikail YAPRAK
22 Kasım 2018, Perşembe
Üstad Said Nursî Hazretleri’nin Nutuk isimli eserini dolduran nutuklardan biri de İstanbul’da hamallara hitaben yapılandır.

“Ey hammallar! 

“Sizin kalbinizde bu fikri ekiyorum. Zira kalbiniz hâli ve bozulmamıştır” beytinin ruhu sizden tecelli edecek. Kulak istemem, kalble dinleyiniz.” 

Lebbeyk ya Üstad! İşte biz dahi seni kalbimizle dinlemek istiyoruz. 

Evet, bu Nutuk baştan sona o kadar müessir ve hakikatlı bir hitaptır ki, şimdi merhum olan bir tarihçimiz bir zamanlar, “Said Nursî’nin hamallara hitabını okuyunca insanın hamal olası geliyor” demişti.

 O tarihçinin hamal olası gelmiş. Biz ise zaten hamal isek, hem de “ihsan-ı İlâhî tarafından omuzumuza konulan kudsî dâvânın hamalı isek, Üstad’ın hamallara hitabını üzerimize alarak kalbimizle kulak verelim. Yerinden okuyarak tamamına, burada ise bu kadarına kalbimizi açalım:

 “Bundan maada bizim üç düşmanımız var, bizi mahvediyor: 

“Birincisi, fakr. Yalnız burada kırk bin hammal buna canlı delillerdir. 

“İkincisi, cehl. Bu kırk binde kırk nefer, mürebbi-i efkârî olan gazeteyi bu zaman-ı terakkide okuyamamasıyla müsbittir. 

“Üçüncüsü, keşmekeştir. Şimdi dörtyüz bin cesur muharib bir kuvve-i cesimeye malik olduğumuz halde ihtilâf-ı dahilîden dolayı mahv oluyor. “

Şimdi bilhassa şuna kalbimizi açalım ki, “Bu kırk binde kırk nefer mürebbî-i efkâr olan gazeteyi bu zaman-ı terakkide okuyamamasıyla müsbittir” sözünde “müsbit” olan, hem de Üstadça tesbit edilmiş olan nedir? Cahilliktir! 

Nasıl yani, bu kudsî dâvânın hamalları için de mi? Evet! 

Çünkü buradaki cehalet dinî-imanî mânadaki cehalet değil; Risale-i Nur hakikatlerinin içtimaî-siyasî hayata yansımasıyla da okunur-görünür kılınmasıdır ki, ekseriyetin bu alanda yanlış vaziyet almasından içtimaî derslerdeki cehlimiz ortaya çıkıyor. 

Risale-i Nur’un içtimaî derslerini dikkatle ve anlayarak okuyup dinlemeyen, gazetemizi almayan veya alıp da okumayan bir kardeşimizden, içtimaî ve siyasî hayata isabetli bakış beklemek beyhudedir. Çünkü onun bu sahada fikrî altyapısı yoktur, fikir egzersizinden mahrumdur. 

Üstâd bu cehaleti; fikirlerin terbiye edicisi mahiyetinde olan gazetenin okunmamasına bağlıyor. O zamanda Üstad’ın yazılarının da çıktığı “mürebbî-i efkâr” olan o gazete, bugün tam tamına Yeni Asya’dır. Bir zamanlar Yeni Asya’yı % 01 (binde bir) kıyaslamasıyla izah eden zat da bilmeyerek bu gerçeğe parmak basmış. Sanki övünülecek bir şeymiş gibi, kendisini yanlışta ısrar eden binde dokuz yüz doksan dokuzun içinde göstermek istemişti. (!) Üstad’ın Nutku’ndaki “kırk binde kırk nefer” (yani binde bir) kıyaslamasıyla ne kadar da örtüşüyor!

Ya Rab! Gazetemizin elli senelik sayfalarının hurufatı adedince Sana hamdolsun ki, bize “mürebbî-i efkâr” olan bir gazete ihsan etmişsin! 

Vatan sathını mektep yapmayı gaye edinerek, biribirinden güzel kitap, dergi ve sair yayınlarıyla toplumun çeşitli kesimlerine ulaşma emelinde olan rehber bir Yeni Asya!

Hayatını Kur’ân’a ve Resulullah’a (asm) adamış Bediüzzaman Said Nursî’nin dâvâsını ve fikirlerini gün be gün gelişen hadiseler ortasında canlı tutma emelinde olan ve onun içtimaî ve siyasî duruşunu sembolize eden ve cihad-ı manevîde mühim bir mevki kazanan mücahid bir Yeni Asya! 

Kur’ân-ı Azimüşşan’ın muhteşem ve mu’cizevî tefsiri Risale-i Nur’u, dünyaya duyurma ve tanıtma emelinde olan aziz, sıddık, gayretli ve fedakâr bir gazete! 

Çıktığından bu yana takip ettiği müsbet ve müstakim çizgiyi, iç ve dış baskılara rağmen sürdüren; vatan, millet ve din namına istikrarlı ve kararlı duruşundan taviz vermeyen bir gazete!

 Cumhuriyet dönemine tek partili sistemle giren, çok partili sisteme geçildikten sonra da, demokrasinin önü sık sık askerî ve sivil darbelerle kesilen bir Türkiye’de baskılara boyun eğmeyen kahraman ve cesur bir gazete! 

Hak ve hakikatı baştacı yapan, haksızlıklara karşı duran, insan haklarını, demokratlığı, din-vicdan ve fikir hürriyetini her yerde, her zaman savunan hakperest, hürriyetperver ve demokrat bir gazete! 

Türlü baskılara, tehditlere ve kapatılmalara maruz bırakılan, haricî ve dahilî darbelerle önü kesilmek istenen ve hatta hasımlarının, “Artık bu iş tamam, bir daha böyle bir gazeteden söz edilemez” dediği bir süreçte bile, Allah’ın (cc) izni ve inayeti, okurlarının güçlü dirayetiyle yeniden ayağa kalkıp yoluna devam edebilen, inayet ve ikrama mazhar bir Yeni Asya!

 Kur’ân’ın emrine imtisalen işlerini meşveret ve şûrâyla yürüten şaşmaz ve sarsılmaz bir gazete! 

Öyleyse herkesin ve her kesimin, satırları arasında kendisini görebileceği bu gazeteyi herkese ulaştırma gayreti içinde olalım. Bunun için en büyük güç kaynağı mevcut okurlarımızdır. Aman ha onlara toz kondurmayalım!..

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

    AB ile kritik zirve

    Türkiye, mayınlı arazide ilk 10’da

    Yemen için herkes seferber olmalı

    Suud Trump’ı satın aldı

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

    'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör'

    İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

    "Trump dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor"

    Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ne suç duyurusu

    Ömer Çelik: Cumartesi günü 40'a yakın adaylarımızı ilan edeceğiz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz

    Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    AB ile kritik zirve
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Mikail YAPRAK

    Bu gazete tam da o gazetedir
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah “Kün” der, olur ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâhika mektuplarında Malatya Hadisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.