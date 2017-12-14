"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Doğu -Batı demeden

Mikail YAPRAK
14 Aralık 2017, Perşembe
Avrupa ve topyekûn Batı; dünyanın büyük bir bölümünü, “Doğu” diye küçümsedikleri zaman bir problemle karşılaşırlar. Hemen “din”, “yazı” ve diğer birçok değerlerinin Doğu’dan geldiğini, şarktan neşet ettiğini hatırlamak zorunda kalırlar.

Bundan dolayı vaktiyle bir papaz, “ex oriente lux” (ışık doğudan gelir)  diyerek; medeniyet, din ve kültürlerinin geliş yönüne işaret etmiştir.

Öyleyse Doğu’yu ve Doğuluları başka türlü anlatmalıydılar. “Nasara Taifesi” Hazreti İsâ’nın topraklarını da içinde barındıran coğrafyaya çok da tepeden bakamazdı. Ayrıca Avrupa ve Amerika’da artık bir güç olarak sivrilen Benî İsrail ideolojisi olan Siyonizm de “Arz-ı Mev’ûd”u unutamazdı. Bu coğrafyayı ve sakinlerini Aborjinlerle veya Kızılderililerle bir tutamazlardı. 

Zaman oldu biraz saygı duydular ama “aşağılama” psikolojisinden de kurtulamadılar. Hatta bu “aşağılık duygusu” en başta Doğulunun yakasına yapıştı.

Bizzat şahit olduğumuz sayısız misallerden sadece birisine bakınız ki, Van’da komşum olan Kürt kökenli bir müdürle bir taziye evinde sohbet ederken, “böylesi taziyeler, geri kalmış ülkelerde olur, uygar Batı’da olmaz” demişti. Olur da, bizdeki gibi olmadığına biz de şahidiz. Lakin asıl problem; taziye oturmalarını “gerilik”, aksini ise “uygarlık” sayma zihniyetindedir. 

Zamanla bütün açılardan Doğu aşağılandıkça Batı yüceltilir oldu. Batı özentisi ve taklitçiliği uğruna, dininden taviz verenler, hatta vaz geçenler devlet kademelerinde ve başında yer alınca, siyasetin dinsizliğe alet edilmesi talihsizlikleri de revaç buldu. 

Güzel ülkemizde tam da böyle bir dönemde Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar imdadımıza yetişti. 

Ders, çare, çözüm ve reçetelerin muhatabı insan ve insanlık âlemi olmakla beraber, İslam âlemini, içinde bulunduğu çaresizlik kıskacından çekip çıkaracak çareler ve reçeteler Kur’ân’dan ihsan edildi. Yeter ki duyurulsun ve yeter ki kulak verilsin.

Bediüzzaman, Kur’ân Medeniyetiyle Avrupa Medeniyetini mukayese ederken, yalnızca Avrupa coğrafyasındaki ülkeleri kastetmez. Avrupa ya da Batı Medeniyeti kavramları ile, kaynağını Roma Medeniyetinden ve Eski Yunan felsefesinden alan; menfaate, heva ve hevese dayalı sefih medeniyeti kasteder.

Bu yüzden Bediüzzaman’ın Kur’ân Medeniyeti ile Batı Medeniyetini kıyasladığı bölümler lokal değil, evrenseldir. Dünyanın siyasî ve ahlakî yapısına Kur’ân-ı Kerim’in bahşettiği prensipler doğrultusunda çözüm teklifleridir.

BATI’NIN KALBİNE GİDEN YOLDA

Avusturya’nın da dahil olduğu Avrupa hizmet bölgemizde her yıl icrasına çalıştığımız bir okuma programı daha tahakkuk etti. 

Avrupa Yeni Asya okuyucularının bu ve buna benzer hizmet organizeleri başlayıp biter ama; gönüllere, fikirlere ve hizmet şevkine aşıladığı dersler ve güzellikler devam eder.

Nasıl mı?

Karşı karşıya olduğumuz olumsuz ve sevimsiz hadiseler ve cereyanlar karşısında, müfritane irtibatın ve tesanüdün ne kadar mühim ve vazgeçilmez olduğunu fiilen ve halen ispat eder.

İslam ve insanlık âlemindeki tarihî misyonu dünyaca tanınmış ve kabullenilmiş bir Türkiye’nin Avrupa’yla olan sosyal ve siyasî bağının günden güne güçlenmesinin, dünya barışı ve insanlık adına ne kadar gerekli olduğunun ilmî ve fikrî cephesine tahkimat yapar. 

Muhabbet, uhuvvet, ihlas, sadakat, tesanüd, irtibat, meslek ve meşreb düsturlarını pekiştirir.

Zihinleri, siyasî ve dünyevî gündemin anaforundan çekip, asıl hizmet ve vazife alanlarında yoğunlaştırır.

Ve daha bir çok fayda ve hikmetlerine şahit olduğumuz doyurucu ve ferahlatıcı bir programı daha Türkiye’den davetlimiz olan yazarımız Ahmet Battal Bey ile birlikte geçirdik. Pansiyon işletmecisi Albin’e bir kaç yıl önce Almanca Risale hediye etmiştik. Bu defa da bir vakit cemaatle namaza dahil olup Almanca yapılan derse kulak verdi.

Programa emeği geçen kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz.

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    289. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Slogan ve kınama yetmez

    Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın

    Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke

    1 işçi Suriye'den açılan ateşle yaralandı

    Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu

    Meclis'te 'Kürdistan' tartışması

    Sezaryende dünya lideriyiz

    İİT Kudüs için toplandı

    Kilosu altınla yarışıyor

    Rusya'yla şimdi de karanfil krizi

    Zarrab'ın eski şirketinin Borsa'daki faaliyetlerine son verildi

    Avrupa'daki dönerciler diken üstünde

    Güneydoğu’da ‘taziye ekonomisi’: Cenaze sahipleri kredi çekmek zorunda kalıyor

    İhalelere 'yerli malı' düzenlemesi

    Ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek

    AYM, imamlara siyaset yasağını görüşecek

    100 liranın değeri 35 liraya düştü

    Tek kartla herşey: Türkiye Kart geliyor

    58 ilde büyük operasyon

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa bağlılık, yarayı derinleşir
    Mağdur Kürsüsü

    Ne tedavi ediyorlar, ne de serbest bırakıyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin bu hale nasıl düştü?
    Caner KUTLU

    Zamanın ruhunu aydınlatan ışık: Risale-i Nur
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin hukukla ilişkisine maziden örnek
    Genel

    Slogan ve kınama yetmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefis ve şeytana karşı en etkili silah
    Genel

    Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın
    Süleyman KÖSMENE

    Tefekkür mesleği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.